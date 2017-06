Rihanna parmi les personnalités les plus influentes

Rihanna et Katy Perry sont les reines des réseaux sociaux! Chance The Rapper, Chrissy Teigen, J.K. Rowling, le groupe coréen BTS, l'actrice chinoise Yao Chen et le président américain Donald Trump sont également présents dans la liste des personnalités les plus influentes du web établie par le Time cette année.

Expliquant la place de Rihanna dans la liste, les éditeurs de Time ont écrit:

«La chanteuse de 29 ans aborde les médias sociaux avec le même aplomb et l'intrépidité qui sont devenus sa marque de fabrique dans la musique, la mode et la culture». Rihanna a fait les gros titres cette année quand il a été révélé qu'elle devrait apparaître aux côtés de Lupita Nyong'o dans un film basé sur un tweet d‘une utilisatrice. Celle-ci avait commenté une photo des deux vedettes alors qu’elles assistaient à un défilé de mode en 2014 et avait fait remarquer qu’elles ressemblaient à un duo criminel qui s’attaque aux hommes riches.

Ce mois-ci, Katy Perry est devenue la première personne à atteindre les 100 millions d’abonnés sur Twitter et a même partagé son quotidien avec ses admirateurs dans une émission en direct de 96 heures.

Kim Kardashian, quant à elle, a été discrète sur Internet après son agression à main armée dans un appartement parisien en octobre dernier, mais elle reste tout de même l'une des célébrités les plus populaires du monde, avec plus de 100 millions de disciples sur Instagram.

Time magazine a fait l'éloge de Chrissy Teigen pour être une personne à laquelle il est facile de s’identifier, en particulier dans sa relation avec son mari et musicien John Legend, tandis que Chance The Rapper s’est distingué par son activisme politique et social.

On trouve également dans la liste Bana Alabed, une jeune fille dont les mises à jour Twitter sur sa ville natale assiégée d'Alep, en Syrie, ont poussé J.K. Rowling à la contacter et à lui envoyer les livres d’Harry Potter.