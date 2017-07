Sept destinations exotiques qui vous donneront envie d’économiser

Vous aimez être dépaysés? Les longs trajets en avion ne vous font pas peur? Ces pays lointains et plutôt méconnus vous en donneront pour votre argent.

Namibie

On vous met au défi de trouver un pays plus photogénique que cet État du sud-ouest de l’Afrique. Parmi les incontournables: grimper les plus hautes dunes du monde, faire un safari dans le parc Etosha, survoler le désert du Namib et dormir dans des campements de luxe au milieu de nulle part.

Polynésie française

Cinq archipels, 118 îles et plus de lagons translucides que l’on peut en compter: la Polynésie française ne fait pas rêver pour rien. À mettre au programme: villa sur pilotis à Bora Bora, pension de famille sur un atoll, plongée avec les requins, excursion dans la jungle et BBQ sur un îlot désert.

Israël

Jérusalem est absolument fascinante à visiter, que l’on soit religieux ou pas, car l’Histoire y est partout. Quant à Tel-Aviv, c’est LA ville branchée à découvrir, avec son «nightlife», ses plages, ses galeries d’art et sa cuisine. Bon à savoir: il y a maintenant des vols directs entre Montréal et Tel-Aviv en été.

Îles Féroé

Perdues dans l’Atlantique Nord, quelque part entre la Norvège et l’Islande, ces îles danoises sont encore un secret bien gardé, mais pour combien de temps? C’est maintenant qu’il faut aller découvrir leur nature indomptée, leurs fjords, leurs falaises, leurs cascades et leurs sentiers de randonnées.

Oman

Pour un voyageur, le Sultanat d’Oman a l’air de sortir d’un conte des mille et une nuits. À l’horaire: campement dans le désert, baignade dans les oasis, croisière dans le fjord de Musandam et visite de la capitale, Mascate, d’allure beaucoup plus traditionnelle que Dubaï ou Doha, dans les États du Golfe voisins.

Iran

L’Iran fait tranquillement son retour sur la scène touristique. L’ancienne Perse fait rêver les amoureux de culture, d’histoire et d’architecture, mais aussi de beaux paysages. À découvrir: la ville d’Isfahan, les ruines de Persépolis et les bazars des grandes villes.

Japon

On pense souvent que le Japon est trop cher, mais des millions de voyageurs s’y rendent chaque année sans avoir à déclarer faillite. On visite donc Tokyo et Kyoto, puis on prend le train et on explore: on va surfer, on grimpe sur le mont Fuji, on dort dans un temple et on se déshabille - complètement - dans les «onsens», les bains thermaux japonais.