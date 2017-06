Six autres supplémentaires pour «Footloose»

Serge Postigo et la troupe de «Footloose» n’ont pas fini de faire danser. Preuve que le succès de la comédie musicale ne se dément pas, six nouvelles supplémentaires ont été ajoutées au Théâtre St-Denis.

La trentaine d’artistes du spectacle, dont font partie les vedettes Philippe Touzel et Éléonore Lagacé, monteront donc aussi sur scène du 1er au 5 août, à six reprises de plus qu’annoncé.

Plus de 35 000 billets ont déjà été vendus de «Footloose», une pièce mise en scène, écrite et traduite par Serge Postigo dans le cadre de la 35e édition du Festival Juste pour rire.

Les nouvelles places pour plonger dans l’univers du populaire film de 1984 porté par Kevin Bacon sont en vente au hahaha.com.