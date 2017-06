Suicide de l’avocat Louis Rochette: un décès qui cause l’émoi

Le décès de l’avocat Louis Rochette sème la consternation dans la communauté juridique de Québec. Qualifié de «monument», «d’excellent avocat» et de père et époux aimant, le départ soudain de Me Rochette laissera un vide énorme chez ses proches et ses collègues.

«Je n’ai pas été confronté très souvent au suicide. Mais tu entends toujours qu’il y a eu des appels à l’aide. Mais là, pour Louis, je vous le dis: rien», se confie l’associé de Me Rochette, l’avocat Daniel Bouchard, également associé directeur du bureau Lavery avocats de Québec.

«Beaucoup de proches de Louis m’ont soumis la même consternation», ajoute Me Bouchard.

Me Rochette a mis fin à ses jours le 22 juin dernier, dans le stationnement de la centrale de police du parc Victoria. Selon Daniel Bouchard, rien ne laissait présager la détresse de son associé.

«C’est un collaborateur de longue date, je l’ai vu accomplir des prouesses incroyables, il était un excellent avocat, indique Me Bouchard. Nous avons tous nos démons. J’ai parlé avec Louis plusieurs fois dans ma vie. Récemment, on s’est parlé de tous les projets qu’il avait. Il ne m’a jamais indiqué... », laisse tomber Me Bouchard.

Du succès

Le défunt avocat avait la vie qui lui souriait. Il était récemment devenu grand-père. Il figurait, depuis 2012, au sein du répertoire The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la santé.

«Je pensais qu’il y avait un appel à l’aide, généralement. Si j’avais eu ça, j’aurais tout abandonné pour aller le voir», poursuit Me Bouchard.

Jusqu’à la fin, Me Rochette aura gardé sa détresse pour lui.

«Deux jours avant son décès, des consuls ont participé à des événements publics où Louis se trouvait. Il pétait le feu et il était drôle, comme d’habitude, selon eux», confie Me Bouchard.

Famille et engagement

«C’est une très lourde perte, c’est un monument. Et si c’est une lourde perte pour nous, imaginez pour sa famille, poursuit l’associé endeuillé. Au-delà de ses fonctions professionnelles, il était d’abord et avant tout un homme épris de sa famille. Son épouse, ses quatre enfants et son petit-fils étaient le centre de sa vie», a indiqué Me Bouchard.

Me Rochette laissera également un grand vide, dans le milieu des affaires.

Il était notamment impliqué dans le conseil d’administration du Grand Théâtre de Québec et a coprésidé le défi Têtes rasées de Leucan, en 2015.

Vous avez besoin d’aide ?

Appelez à l’Association québécoise de prévention du suicide : www.aqps.info

•1 866 277-3553

SOS Suicide Jeunesse : www.sos-suicide.org

•1 800 595-5580

Centre de prévention du suicide de Québec : www.cpsquebec.ca