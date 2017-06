Un garçon de 3 ans retrouvé nu à l’extérieur

Un garçon de trois ans a donné toute une frousse à ses parents hier soir, à Saguenay, après avoir profité d’une porte déverrouillée pour s’enfuir de la maison.

Alors qu’il marchait dans le secteur Chicoutimi sans vêtements pour le couvrir, l’enfant a été repéré par des policiers, vers 23h, près d’un dépanneur. Les agents l’ont fait monter à bord de leur autopatrouille, mais le garçon n’était pas en mesure de dire quelle maison il habitait.

C’est finalement un passant qui a reconnu l’enfant et qui a été en mesure d’aiguiller les policiers. Le garçon a par la suite été reconduit chez lui, à environ un kilomètre de l’endroit où il a été trouvé.

Les parents, qui étaient endormis au moment du départ de leur fils, se sont réveillés entretemps et ont eu le temps de communiquer avec la police pendant que leur garçon était déjà sur le chemin du retour.

«Malgré la température, malgré qu’il avait marché 1 km, il ne semblait pas avoir de problème de santé. On n’a pas eu besoin de le diriger vers un centre hospitalier. On l’a ramené aux parents et on a discuté, évidemment, de toute cette histoire-là avec eux», a expliqué le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier.