Un violeur risque d’être déclaré délinquant dangereux

Un dangereux violeur qui a fait vivre un enfer indescriptible à une pure inconnue a été envoyé à l’institut Philippe-Pinel ce mercredi, afin d’évaluer la possibilité de le déclarer délinquant dangereux.

Debout dans le box des accusés, François Dulude n’a pas semblé broncher face à cette annonce qui pourrait lui valoir une peine d’incarcération «à durée indéterminée».

«Ok», a-t-il simplement répondu au juge Thierry Nadon, au palais de justice de Montréal.

Dulude, 27 ans, avait commis son crime d’une rare violence le 3 novembre dernier, sur le Plateau Mont-Royal.

Cette nuit-là, Dulude s’est transformé en véritable prédateur, à la recherche d’une proie.

Vers 21h, il a tenté de s’attaquer à une adolescente d’à peine 15 ans, qui marchait seule sur la rue. Dulude l’a tabassée, mais elle a réussi à prendre la fuite. Quelques heures plus tard, le violeur a trouvé une autre proie et cette fois, il a tenté de l’immobiliser avec une corde. Mais encore là, la femme a réussi à se défaire et à appeler à l’aide, et Dulude est parti.

Enfer

La troisième femme qui a croisé le chemin du violeur a toutefois eu moins de chance. Après l’avoir suivie, il a agrippé sa victime et lui a annoncé qu’il allait la violer et la tuer.

«Elle commence à crier et il la frappe au visage à 3-4 reprises en disant: Je vais te battre le visage, tu le mérites.», a expliqué Me Stécie Jérôme de la Couronne, quand Dulude a plaidé coupable à une kyrielle d’accusations allant de la séquestration à l’agression sexuelle grave, en passant par des voies de faits armés et le harcèlement.

Jusqu’au petit matin, Dulude a fait vivre l’horreur à la jeune femme. Il l’a entre autres menacée de la brûler, et il est allé jusqu’à lui dire qu’il avait le sida. La femme doit son salut à un employé d’un concessionnaire qui est passé par là. Dès que Dulude a vu le véhicule de l’employé, il a pris la fuite.

Pinel

Pour la Couronne, Dulude pourrait être déclaré délinquant dangereux. Car dans le passé, le violeur a déjà été condamné pour des voies de fait, des entraves aux policiers, ainsi que de nombreuses peines pour non-respect de conditions.

Me Marie-Christine Latour de la défense ne s’est pas opposée à ce que son client soit envoyé à l’institut Philippe-Pinel, où sa dangerosité sera évaluée.

Dulude reviendra à la cour en septembre, une fois que le rapport sera finalisé.