Vaste opération de recrutement des Forces armées canadiennes

Les Forces armées canadiennes lanceront bientôt une grande opération pour recruter des milliers de militaires.

Et selon le commandement du personnel militaire, l’exploit réalisé par un tireur d’élite canadien, qui a atteint un combattant de l’État islamique (EI) situé à 3500 mètres de lui, devrait faciliter le recrutement.

«On est fier de cela et oui, ça aide. Parce que ça parle d’un niveau de compétence dans les Forces armées canadiennes qui est important», explique le lieutenant Charles Lamarre.

Le premier ministre Justin Trudeau a d'ailleurs salué l'excellent travail des soldats engagés sur plusieurs fronts.

«On réalise qu'en ce moment, pour les Forces armées canadiennes, si on veut vraiment être fort, si on veut vraiment être bon, il faut représenter le Canada et il faut qu'on aille chercher le talent, qui sera présent dans d'autres populations que seulement celles des hommes blancs d'un certain âge», précise le lieutenant Lamarre.

Le commandant du personnel militaire aura en effet le défi de recruter des membres issus des communautés culturelles, et devra veiller à ce que les femmes représentent 25% de l'effectif d'ici dix ans.

La féminisation de l’armée canadienne est cependant déjà en marche.

Une jeune capitaine canadienne s’est en effet démarquée cette semaine à Londres, au Royaume-Uni, en devenant la première femme d'infanterie à diriger la relève de la garde de la reine.

«Les jeunes femmes qui sont au niveau secondaire en ce moment devraient se dire: 'Hé! c'est quelque chose que, moi, je pourrais faire. Ça a l'air intéressant. J'aimerais servir mon pays en faisant des choses comme ça"», croit Charles Lamarre.

Mais les Forces canadiennes devront prouver aux recrues féminines potentielles que les efforts pour mettre fin aux problèmes du harcèlement et des agressions sexuelles fonctionnent.

L'opération Honneur sur l'inconduite sexuelle est en effet toujours en cours.