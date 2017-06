Ville-Marie: la place publique s’appellera «place des Montréalaises»

La place publique qui sera créée par le recouvrement de l’autoroute Ville-Marie portera le nom de «place des Montréalaises».

Ce nom a pour but de rendre hommage «à toutes les citoyennes ayant contribué à l'histoire de la métropole», dont Jeanne Mance, Marie-Josèphe Angélique et Myra Cree. On trouvera également une référence aux victimes de la tragédie du 6 décembre 1989 à l'École polytechnique de Montréal.

Le maire en a fait l'annonce mercredi en précisant qu'un concours international d'architecture de paysage sera lancé pour l'aménagement de cette place publique près du métro Champ-de-Mars.