Vol d’Air Transat: «Ils doivent passer devant un juge»

En raison de l’état d’ébriété et du comportement déplacé d'un passager et de celui qui l'accompagnait sur un vol d’Air Transat, le pilote n’a eu d’autre choix, hier soir, que de revenir à l’aéroport Montréal-Trudeau et de demander que les fêtards soient expulsés de l’appareil par le SPVM.

«Ils devraient être arrêtés et passer devant un juge pour les actes qu’ils ont commis. Ils ont mis en danger les passagers, les membres de l’équipage et le vol. C’est un geste sérieux», juge le pilote de ligne Marc-Antoine Plourde qui mentionnons-le n’était pas le commandant du vol Montréal-Athènes, hier soir.

D’après le passager qui a tourné la vidéo envoyée à TVA Nouvelles par le truchement de notre page Facebook, les jeunes hommes insultaient le personnel de bord et criaient. Marc-Antoine Plourde explique que la décision de revenir à l’aéroport revient au pilote uniquement.

«C’est une question de jugement, on a un certain temps pour décider. Les agents de bord viennent nous voir, nous racontent ce qui se passe avec certains passagers. Puis, le pilote attend les développements. Si on ne voit pas d’issue et que la sécurité des passagers et du personnel est compromise, que la situation peut dégénérer et que l’on ne peut faire appel à la police, c’est sage de rebrousser chemin.»

Le pilote d’expérience y va d’un conseil pour les passagers. «Les gens ne devraient pas être en état d’ébriété à 41 000 pi; l’alcool a beaucoup plus d’impact dans les airs», rappelle-t-il.