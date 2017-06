Acupuncteur coupable d'avoir recruté pour une secte

L'acupuncteur Emmanuel Francoeur, membre de la Mission de l'Esprit-Saint dans la région de Joliette, a été trouvé coupable de s'être servi de sa pratique professionnelle pour faire la promotion de ses croyances religieuses afin de recruter des adeptes.

La décision rendue récemment par le comité de discipline de l'Ordre des acupuncteurs du Québec survient huit ans après le début des procédures disciplinaires entamées contre M. Francoeur.

Lors d'un premier procès, le juge était décédé avant d'avoir rendu sa décision.

Un deuxième procès a donc eu lieu.

«L'intimé a l'obligation de subordonner son intérêt personnel à celui du patient, ce qu’il ne fait pas lorsqu'il parle de ses croyances et de la Mission», peut-on lire dans la décision, obtenue par TVA Nouvelles.

«Il a également l'obligation de sauvegarder son indépendance professionnelle, ce qu'il ne fait pas non plus en parlant de ses croyances religieuses. Il pose un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession.» Les sanctions seront annoncées éventuellement. Emmanuel Francoeur compte interjeter appel.

La Mission n'est pas une secte, dit-il

Dans le cadre de son témoignage, Emmanuel Francoeur a fait grand état que la Mission n'est pas une église ni une secte et qu'il n'en a jamais fait la promotion auprès de ses patients ou des étudiants du Collège de Rosemont.

La Mission serait plutôt une école de pensée, une façon de vivre. Il s'agit d'un regroupement faisant la promotion des valeurs de fraternité, d'entraide et de spiritualité qui met l'accent sur les valeurs familiales. L'absence de vaccination chez les enfants, notamment, est un concept prôné par la Mission.