Bambin en fuite: personne n'est à l'abri

L’histoire de cet enfant de trois ans qui s’est retrouvé dehors en pleine noirceur, nu, à un kilomètre de chez lui à Saguenay a rappelé des souvenirs à plusieurs.

Vous êtes nombreux à nous avoir rapporté des mésaventures semblables sur la page Facebook de TVA Nouvelles, la preuve que personne n’est à l’abri de ces escapades inquiétantes chez nos tout-petits aussi futés que rapides.

«Ouf, souvenir... La police m’a ramené mon fils quand il avait 3 ans, il a pris une petite marche sur un terrain golf près de chez nous, ça a pris presque quatre heures à le retrouver. Après, on a mis les loquets dans le haut des portes!» se rappelle l’internaute Kim Roberge.

Même genre de souvenir pour Josianne Rivard : «Heureuse de savoir que je ne suis pas seule et que ça arrive en été. J’étais seulement allée aux toilettes et il était rendu dehors à cueillir des fleurs. L’intention était bonne, mais disons que mon cœur fait mille tours quand ils manquent à l’appel dans la maison.»

«Moi aussi ça m’est arrivé avec ma fille quand elle avait deux ans. Elle était tranquille, je parlais avec ma mère dans la cuisine et elle jouait dans sa chambre. Je restais sur une rue commerciale, ça sonne à la porte: c’était le propriétaire de l’agence de voyages à deux maisons de chez moi avec ma fille. Je capotais! Elle était sortie dehors, et je peux vous dire qu’après, j’ai mis des chaînes assez hautes après la porte», raconte Carole Hétu.

D’autres relatent des histoires survenues dans leur propre enfance. C’est le cas de Sabrina Rivière, qui a pris son «petit sac et une pomme» avant de suivre les autres enfants qui se rendaient à l’école. Elle avait 4 ans. «J’ai vu le directeur, j’étais fière de lui dire que je connaissais mon numéro de téléphone, j’imagine la face que ma mère a faite quand [il] lui a demandé si elle avait une fille et si j’étais encore à la maison... elle a dû capoter, sûrement son pire deux minutes.»

Les conseils de nos abonnés Facebook affluent aussi. «Les enfants ne sont pas conscients du danger. Faites juste barrer vos portes», recommande Josée Bouthillette.

Daniele Rousseau abonde dans le même sens, en rappelant que de nombreux magasins à grande surface «vendent des bébelles pour empêcher qu’un enfant puisse ouvrir la porte. Ils se posent par-dessus la poignée et ils fonctionnent tellement bien que même ma mère a de la misère à ouvrir la porte!» précise-t-elle avec une note d’humour.

Mais tous ne sont pas d’accord et rétorquent que la solution n’est pas si simple et qu’il ne suffit pas seulement de verrouiller ses portes. «Ha! Ha! Ha! Vous n’avez sûrement pas d’enfant de 3 ans pour dire ça! Ils finissent toujours par trouver des moyens et apprennent très vite comment parvenir à leurs fins», répond Marylou Morency. Son fils a compris «le principe de grimper sur des chaises» et il «commence même à prendre [ses] clés pour tenter d’ouvrir les serrures».

Cette série d’histoires cocasses qui se sont heureusement bien terminées rappelle à quel point les enfants en jeune âge réclament de rester alerte en tout temps.