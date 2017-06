Carcasse animale dans une salade: le MAPAQ pointe le fournisseur

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a confirmé que la carcasse animale qui a été retrouvée dans l’assiette d’une cliente ne se trouvait pas auparavant dans les cuisines du restaurant Normandin de la rue Bouvier à Québec, mais bien dans le sac de salade prêt-à-manger qui provenait d’un fournisseur indépendant.

Impossible de connaître pour le moment le nom de ce fournisseur.

«Nous prenons de la salade qui est déjà prélavée et qui est dans un sac, c’est notre base de salade. On reçoit ça dans des sacs de trois kilos, puis on dépose ça directement dans l’assiette», explique Jean Julien, vice-président ventes et marketing chez Normandin.

La cliente, Pierrette Caouette, ne comprend pas comment la carcasse, qui était selon elle d’une assez bonne taille, a pu échapper à la vigilance du personnel en cuisine.

«C’est un cas d’exception, c’est la première fois qu’on a quelque chose comme ça qui arrive. Nous continuons nos vérifications avec notre personnel et avec des superviseurs», ajoute Jean Julien.

Depuis les évènements d'avril 2016, Normandin a cessé de faire affaire avec cette entreprise. L’entreprise fautive ne fournit plus aucune nourriture dans aucun Normandin.

























Rappelons qu’en avril 2016, Pierrette Caouette de Terrebonne avait fait la découverte d’une carcasse animale qui ressemblait à un rongeur dans son assiette. Elle en avait pris une bouchée avant de vomir immédiatement.

Au lendemain de la révélation des évènements, le stationnement du restaurant est tout de même presque plein. Les clients semblent malgré tout au rendez-vous.

«Quelqu’un m’a donné rendez-vous ici, sinon je ne serais pas venu aujourd’hui», lance un client.

«Ça fait longtemps que je viens au Normandin et je n’ai pas de problème avec ça», ajoute quant à lui un autre client.

Pierrette Caouette poursuit pour 192 400 $ la maison mère des restaurants Normandin.