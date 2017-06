Les citoyens qui vivent sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay constateront une diminution de services à compter de décembre prochain. La collecte des ordures ménagères se fera aux deux semaines toute l'année.

À Saguenay par exemple, la collecte des ordures se fait aux deux semaines l’hiver, mais chaque semaine l’été, essentiellement pour une question d’odeur et de propreté.

Mais la MRC de Fjord-du-Saguenay va encore plus loin. C’est la seule dans la région qui va tenter la collecte des ordures aux deux semaines toute l’année.

Pourquoi cette mesure? C’est qu’à partir de décembre prochain, les ordures seront expédiées au site d’enfouissement d’Hébertville-Station et non plus au site de Laterrière. Il y aura donc une distance plus grande à parcourir pour les camions, donc des coûts supplémentaires. C’est pour économiser sur les coûts de transport que la décision a été prise.

Un appel d’offres a été publié sur cette nouvelle façon de faire et il est ouvert jusqu’au 10 juillet prochain pour les entreprises qui veulent soumissionner.

Odeurs?

La MRC croit que la réalité en milieu rural n’est pas la même qu’en milieu urbain. Les citoyens seront accompagnés durant ce changement. Il y aura des campagnes d'information pour aider les gens à limiter les odeurs.

Est-ce que cette mesure risque d’avoir un impact sur le montant de la taxe de déchets qui est chargée par les municipalités? La MRC dit qu’elle va expédier des factures aux municipalités concernées, et que ce sont elles, chacune de leur côté, qui vont déterminer le montant de la taxe de déchets.

Il est cependant difficile d'avoir une idée claire de la facture qui attend les citoyens parce que le processus d'appel d'offres n'est pas terminé.