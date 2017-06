Encore de nouveaux millionnaires au Québec!

En plus du billet gagnant du million garanti, un autre billet avec la bonne combinaison du gros lot du 6/49 a été acheté au Québec, a annoncé jeudi Loto-Québec.

Le tirage du gros lot de mercredi était 12 741 160 $. Trois billets gagnants du Québec, de l’Ontario et des provinces de l’Atlantique se partageront cette cagnotte, soit plus de 4 millions $ chacun.

De plus, un billet gagnant du million garanti a été acheté en Montérégie, a ajouté la société d’État.

La chance continue de sourire cette année aux Québécois à la loterie. Selon Loto-Québec, la province compte 85 nouveaux millionnaires, depuis le 1er janvier dernier.

«Cette soirée chanceuse s’inscrit dans un début d’année extraordinaire pour les Québécois, qui ont notamment mis la main sur deux gros lots de 60 000 000 $ et deux gros lots de 55 000 000 $ au Lotto Max, et sur des gros lots de 25 000 000 $ et de 12 715 949 $ au Lotto 6/49, en plus de celui d’hier», a dit Isabelle Jean, présidente des opérations − Loteries et vice-présidente aux affaires publiques.