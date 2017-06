Il écope de 42 mois de prison pour plusieurs agressions sexuelles

Pour des agressions sexuelles qui se sont multipliées sur une «longue période» et parce que «malgré son âge», l’accusé était «très conscient de ce qu’il faisait» subir à ses victimes, un homme de 71 ans a été condamné à purger une peine de pénitencier de 42 mois.

Tête penchée sur le côté, bouche ouverte, regard vide, Jean-Claude Robin a été amené devant le juge Christian Boulet où, de façon commune, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Valérie Lahaie et l’avocat de la défense, Nicholas Déry, ont suggéré cette peine de pénitencier.

Comme l’a souligné Me Lahaie, malgré les «limitations physiques» de l’accusé, Robin était «très conscient de chacun des gestes qu’il posait» et ses agressions ont été préméditées et planifiées à l’égard de cinq résidentes du CHSLD Chanoine-Audet et d’une gardienne de sécurité.

«Selon le rapport présentenciel, l’accusé choisissait ses victimes en raison de leur vulnérabilité et de leur incapacité à parler ou à communiquer», a précisé Me Lahaie.

Au surplus, Robin a tenté de minimiser ses gestes en spécifiant à l’agente de probation que, selon lui, les victimes «aimaient cela» puisqu’elles «souriaient» lors des agressions.

Le risque de récidive du septuagénaire demeure également présent au dire du rapport et l’agente s’est dite «peu convaincue qu’il ne récidivera pas, surtout s’il est en présence de personnes vulnérables».

Rappelons que c’est en août 2016 que le Service de police de la Ville de Lévis a été mis au fait des tristes évènements qui se sont déroulés derrière les murs de la résidence située sur le chemin du Sault.

Pourtant, la direction du CHSLD Chanoine-Audet était au courant de la situation, et ce, depuis mai 2015. Elle s’était contentée de «gérer le tout de façon administrative» sans jamais le dénoncer à la police.

Finalement, en juillet 2016, après que Robin eut interpellé une fillette en lui demandant de le suivre dans sa chambre, la direction a décidé d’agir.