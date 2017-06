La saison des déménagements bat son plein à Rimouski

Les déménageurs du Bas-Saint-Laurent en ont plein les bras depuis déjà quelques semaines en raison de la saison des déménagements.

La demande est plus forte que l’an dernier, selon la Société canadienne d’hypothèque et de logements. Le taux de roulement est à 19,4% à Rimouski. Ce taux représente la proportion d’unités qui ont changé d’occupants au cours des 12 derniers mois.

«Cette semaine, on ne peut plus rien prendre, les gars sont déjà épuisés parce que ça fait trois semaines un mois qu’on travaille à deux camions», a dit le propriétaire de Petit Déménagement, Raymond Chabot.

«Présentement, il faut essayer de donner moins d’heures aux gars, mais on ne peut pas, tout le monde veut nous avoir à la dernière minute, a-t-il ajouté. Mais on ne peut plus faire de miracle, cette semaine, c’est comblé.»

L’entreprise a fait deux à trois déménagements par jour par camion au cours de la semaine... Et samedi, le nombre augmentera à six par camion.