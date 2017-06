La vie du chiot Bucket est transformée

La triste histoire du petit Bucket, ce chiot de quelques semaines à peine récemment retrouvé dans une chaudière à Québec, en a touché plusieurs. Plus d’une trentaine de personnes ont manifesté l’intérêt auprès de la SPA pour adopter l’adorable petite boule de poils, en moins de 24 heures.

«Nous avons reçu une trentaine d’appels, de courriels et de messages Facebook pour adopter Bucket», indique Félix Tremblay, porte-parole de la Société protectrice des animaux de Québec (SPA).

Voyez un reportage sur l'histoire de Bucket dans la vidéo ci-dessus

Peu avant l’ouverture des adoptions, jeudi matin, il y avait également une file d’attente d’une vingtaine de personnes. Certains y étaient pour Bucket.

La SPA rappelle que Bucket sera disponible à l’adoption dans un mois seulement. Il faut surveiller le site internet où tous les animaux disponibles pour l’adoption sont indiqués. «On ne fait pas de réservation. Ce sera premier arrivé, premier servi», ajoute M. Tremblay.

Sur place, un jeune couple a décidé d’adopter Olaf, un petit chiot labrador croisé qui venait tout juste d’être disponible pour adoption. « Nous avions déjà Croquette (un autre chien), donc on lui a trouvé un petit frère », indique Jean-François Labrie.

Lui et sa conjointe, Vicky Dupont, ont déjà adopté à la SPA. «On garde toujours l’œil ouvert», poursuit M. Labrie.

Minous recherchent famille

En attendant, le porte-parole rappelle qu’il y a une panoplie de chats prêts à partir sur-le-champ pour l’adoption. Des blancs, des noirs, des caramels et des tachetés ; il y en a pour tous les goûts et ils sont toujours plus difficiles à faire adopter.

Vendredi 30 juin et dimanche 2 juillet, la SPA vous propose d’agrandir votre famille en adoptant un chat. Des rabais et privilèges sont offerts aux nouvelles familles.