Le chef présumé des Rock Machine arrêté

Le chef présumé des Rock Machine, Jean-François Émard, a été arrêté jeudi matin à Salaberry-de-Valleyfield, lors d’une opération policière antidrogue de la Sûreté du Québec, alors qu’il venait tout juste de recouvrer sa liberté.

Sa résidence a été perquisitionnée, et des cachets de ce qui peut s’apparenter à de la méthamphétamine ont été découverts par les policiers.

Également saisis, beaucoup de médicaments, sous forme de comprimés, habituellement disponibles sous prescription.

Une arme chargée a également été découverte chez le présumé chef de la bande criminelle.

En plus de Jean-François Émard, un autre homme et de quatre femmes ont été appréhendés.

L’opération menée par une trentaine de policiers de la Sûreté du Québec visait le démantèlement de trois points de vente servant à la distribution de drogues comme la cocaïne, la méthamphétamine et le cannabis.

Les six suspects arrêtés sont tous de Salaberry-de-Valleyfield. Certains d’entre eux pourraient comparaître jeudi au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield pour faire face à des accusations en matière de stupéfiants.

Qui est Émard?

Jean-François Émard a en quelque sorte fait renaitre de ses cendres les Rock Machine au Québec. En entrevue dans le cadre de l’émission J.E., il disait entretenir de bonnes relations avec les Hells Angels, disant qu’il ne souhaitait pas démarrer de guerre avec ceux-ci.

Depuis, son autorité est extrêmement contestée au sein même du groupe qu’il dirige.

Les Rock Machine sont composés de deux factions, l’une regroupant les criminels plus âgés, et un groupe de plus jeunes. Selon nos sources, il ne posséderait plus beaucoup de «street cred», ou de crédibilité criminelle, rendant sa position plus précaire.