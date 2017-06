L'escroc Donald Ouellet de nouveau en prison

L’escroc Donald Ouellet est de nouveau derrière les barreaux.

Donald Ouellet a été arrêté mercredi et a comparu jeudi après-midi au palais de justice de Chicoutimi sous une accusation d’extorsion de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Ouellet défraye la chronique judiciaire depuis une quinzaine d’années avec de rocambolesques extorsions empreintes de violentes menaces.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Karen Inkel, s’est opposée à sa remise en liberté en raison de ses antécédents et a demandé un délai de quelques jours pour que les enquêteurs puissent compléter la preuve accumulée contre l’accusé.

Sa carrière d’escroc a débuté en 2000 avec l’envoi de bâtons de dynamite au domicile des parents d’un ex-associé. Quelques années plus tard, il a escroqué un avocat, menacé un homme d’affaires de Chicoutimi d’incendier son commerce, s’est vanté de faire disparaître un dossier au greffe de la cour et réclamé 2000 $ pour une dette fictive de 50 $.