L’iPhone d’Apple célèbre ses 10 ans

Il y a 10 ans jour pour jour, des amateurs de produits Apple faisaient la file aux États-Unis pour acquérir le tout premier téléphone intelligent de ce fabricant.

Le président d’Apple de l’époque, Steve Jobs, avait présenté l’appareil au public six mois plus tôt, en janvier 2007.

En dix ans, iPhone est devenu le produit phare d’Apple qui en a vendu plus d’un milliard à travers le monde. Et l’engouement ne se dément pas. Au cours des trois premiers mois de 2017, plus de 50 millions d’iPhone 7 ont été écoulés dans le monde, pour des ventes supérieures à 33 milliards de dollars US, selon CNNMoney.

Le premier iPhone avait peu en commun avec les modèles vendus aujourd’hui. L’appareil se vendait 499$ US et offrait à peine 4GB de mémoire. Le téléphone fonctionnait uniquement sur le réseau américain d’AT&T. Et il n’était pas encore question d’App Store pour ajouter des applications.

À l’époque, le marché des téléphones intelligents était dominé par le canadien BlackBerry, comme le rappelle Philippe R. Bertrand, spécialiste des nouvelles technologies et cofondateur de la firme Amplio Stratégies. Mais les choses ont changé rapidement avec l’arrivée du iPhone.

«Avec l’iPhone, on a carrément un ordinateur portable dans un téléphone. J’allume mon ordinateur une à deux fois par semaine maintenant. Le reste du travail, je le fais sur mon iPhone», explique M. Bertrand.

Il ajoute que l’iPhone a du même coup entraîné un recul des ventes d’ordinateurs portables et de tablettes.

Trésor de guerre de 100 milliards

Les téléphones sous systèmes d’exploitation Androïd ont des parts de marché supérieures à celles d’Apple dans le monde. Mais Philippe Bertrand n’est pas inquiet pour la firme californienne qui compte sur un trésor de guerre de 100 milliards de dollars US pour investir dans l’innovation.

Selon lui, l’avenir réside maintenant dans la domotique, soit le contrôle à distance des systèmes résidentiels, comme le chauffage ou les appareils électriques.

Apple peut compter sur le prestige qui est encore associé à ses téléphones. Plusieurs utilisateurs d’iPhone n’hésitent pas à changer d’appareil aussitôt qu’une nouvelle version arrive sur le marché.

L’anecdote suivante racontée par Philippe Bertrand résume bien le phénomène : «Quand mon fils de 11 a brisé son iPhone 6, je l’ai remplacé momentanément par un iPhone 4. Il m’a dit que je lui avais donné un téléphone préhistorique».

C’est ce qui lui fait dire que le iPhone sera encore bien présent dans 10 ans. L’iPhone 8 est d’ailleurs attendu pour l’automne.