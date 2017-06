Plan d'urgence pour rénover le métro new-yorkais en crise

Le gouverneur de New York a dévoilé jeudi un plan d'urgence pour moderniser le métro de la plus grande ville américaine, alors que monte le mécontentement des passagers deux jours après un déraillement à Harlem.

Le plan présenté par le gouverneur démocrate Andrew Cuomo prévoit notamment une rallonge d'un milliard de dollars au plan d'investissement de l'agence des transports en commun new-yorkaise, la MTA, qui gère ce réseau parmi les plus chargés au monde.

Le gouverneur prendra également un décret proclamant «l'état d'urgence» dans les transports, afin d'accélérer la modernisation en assouplissant les règles à suivre avant d'engager des travaux.

«Nous savons que des décennies de sous-investissement, de report de maintenance et de modernisation ont causé le problème. Il est aggravé aujourd'hui par une poussée du trafic passager», qui atteint «quelque 6 millions de passagers par jour contre 4 millions dans les années 90», a déclaré le gouverneur, lors d'une conférence sur les transports en commun, en présence d'experts européens et asiatiques.

«Les retards rendent fous les New-Yorkais. Ils sont furieux du manque de communication, de fiabilité et maintenant des accidents», a reconnu M. Cuomo, lui-même régulièrement critiqué sur les réseaux sociaux pour les défaillances du système, avec une virulence décuplée depuis l'accident de Harlem, mardi.

L'accident, qui a vu deux voitures sortir des rails à l'approche de la station de la 125e rue, a fait une trentaine de blessés légers et causé la panique de nombreux passagers, bloqués plus d'une heure dans un tunnel enfumé.

Après avoir renommé récemment à la présidence de la MTA Joseph Lhota, qui avait présidé avec efficacité l'agence pendant l'ouragan Sandy en 2012, M. Cuomo l'a enjoint de présenter «d'ici 30 jours un plan de réorganisation» de l'agence, minée par «la bureaucratie».

M. Lhota devra aussi revoir tout «le plan d'investissements d'ici 60 jours». Les priorités, selon M. Cuomo: accélérer le renouvellement des rames, dont plus de 10% ont plus de 40 ans; un nouveau système de signalisation, la majorité du système actuel datant d'avant 1937; et le réseau électrique, dont les défaillances causent de nombreuses pannes et retards.

La première ligne du métro new-yorkais, le plus grand des métros nord-américains, date de 1904. Trois nouvelles stations ont été inaugurées le 1er janvier dernier, marquant la plus grande extension du réseau en un demi-siècle.