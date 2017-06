Plus de 60 000 Canadiens se sont fait soigner à l'étranger en 2016

Plus de 60 000 Canadiens se sont fait soigner à l'extérieur du pays en 2016, selon une récente étude de l'Institut Fraser. Il s'agit d'une augmentation de près de 40% par rapport à l'an dernier.

«De plus en plus de Canadiens considèrent qu’ils doivent sortir du pays pour obtenir les soins médicaux dont ils ont besoin», explique Yanick Labrie, chercheur principal à l’Institut Fraser et co-auteur de l’étude «Leaving Canada for Medical Care, 2017».

Effectivement, ce sont pas moins de 63 459 Canadiens qui ont dû se rendre à l'étranger pour recevoir des soins médicaux allant de la chirurgie générale jusqu'aux traitements par des spécialistes.

Avec ses 4603 patients, le Québec figure quatrième au palmarès, loin derrière l'Ontario (26 513), la Colombie-Britannique (15 372) et l'Alberta (9067).

En 2015, 3360 Québécois avaient quitté le pays pour se faire soigner. Il s'agit donc d'une augmentation de 37%, tout près de la moyenne canadienne.

Mais pourquoi les Canadiens doivent-ils se rendre ailleurs pour se faire soigner? Selon les données obtenues par l'Institut, les longs délais joueraient un rôle important.

«En 2016, les patients devaient s'attendre à patienter 10,6 semaines avant de recevoir un traitement médical nécessaire après avoir consulté un spécialiste. C'est près de quatre semaines de plus que le temps que les médecins considèrent raisonnable (7 semaines)», peut-on lire dans le document.

«Étant donné les temps d’attente considérables au Canada pour les soins de santé, qui peuvent entraîner des souffrances accrues pour les patients et une diminution de leur qualité de vie, il n’est pas surprenant de voir tant de Canadiens partir à l’étranger pour recevoir un traitement médical», affirme M. Labrie.

Certains patients ont également été obligés de subir des interventions ou des traitements à l'extérieur du pays en raison du manque de ressources ou d'équipement ou encore parce que la procédure n'est pas disponible au pays.