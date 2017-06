Prolongation de la mission canadienne contre l'État islamique

Le Canada prolonge sa mission contre l’État islamique jusqu’au 31 mars 2019.

«Notre nouvelle politique de défense indique clairement que le Canada est prêt et disposé à y mettre du sien au profit de la communauté mondiale. Ça inclut la lutte contre les problèmes de sécurité qui menacent notre territoire ainsi que celui de nos alliés et partenaires. Nous devons poursuivre nos efforts au sein de la Coalition mondiale contre l’État islamique et relever les défis en matière de défense en Irak, en Syrie et dans la région», a mentionné le ministre de la Défense Harjit S. Sajjan.

«Le Canada est profondément engagé dans la lutte contre l’État islamique et nous sommes un partenaire fier et déterminé qui participe pleinement aux efforts de la Coalition mondiale. L’annonce d’aujourd’hui témoigne du soutien continu que le Canada offre au peuple irakien, au peuple syrien et aux populations de la région ainsi que de notre détermination à promouvoir la sécurité, la stabilité et la paix au Moyen-Orient», a ajouté la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland.