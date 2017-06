Québec snobée par Montréal

Les charmes de Québec font leur effet sur les touristes... sauf pour ceux de Montréal, qui connaissent et apprécient moins la capitale nationale que le reste des Québécois.

L’Office du tourisme de Québec a commandé à la firme Léger un vaste sondage, que Le Journal a obtenu par l’accès à l’information. Le sondage détaille en profondeur les habitudes de voyage de 6648 touristes en provenance de neuf régions considérées comme des clientèles cibles pour Québec.

L’étude a aussi documenté la façon dont les touristes québécois perçoivent la ville de Québec. Alors que les voyageurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie, des Laurentides et de la Montérégie y sont très attachés et ne se font pas prier pour vanter ses mérites, ceux de Montréal ont davantage tendance à bouder la capitale. Ils ne sont d’ailleurs que 66 % à dire bien connaître la région, contre 82 % en Mauricie et au Saguenay.

«L’île de Montréal serait le marché le plus difficile à conquérir, sans toutefois qu’il représente un défi majeur, écrivent les sondeurs. En fait, certains résultats tendent à démontrer que les résidents de l’île de Montréal ne se sentent pas séduits par l’offre touristique de la région de Québec, et que cette dernière peut s’avérer plus ou moins distinctive par rapport à ce qu’ils retrouvent dans leur région.»

Vacances à l’extérieur du Québec

Pendant que les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont venus en grand nombre à Québec pour leur dernier voyage d’agrément, ceux de Montréal ont été les moins nombreux à s’y aventurer, préférant des destinations à l’extérieur de la province.

La principale raison de leur défection est le « manque d’intérêt envers l’offre touristique » de Québec et le rapport qualité-prix moindre comparé à d’autres grandes villes nord-américaines.

Les Montréalais étaient aussi les plus nombreux à déplorer la possibilité restreinte de parler dans une autre langue que le français et à se plaindre de l’affichage unilingue français. Ce dernier point ne figure pas parmi les doléances des touristes des autres régions.

Les résidents de l’île de Montréal apprécient les charmes de Québec, mais dans une proportion systématiquement moindre que les autres touristes québécois. Ils sont aussi plus nombreux que les autres à penser que la région de Québec n’a «aucune force en particulier» et ils sont plus critiques que les autres par rapport à leur dernière expérience dans la cité de Champlain. Par conséquent, ils seront moins enclins à la visiter au cours des deux prochaines années.

Des prix plus compétitifs et un hébergement moins dispendieux pourraient les inciter à choisir Québec. Malgré tout, 12 % des touristes montréalais disent que rien ne peut les convaincre de visiter Québec parce qu’ils préfèrent visiter d’autres destinations.

Nombreux détracteurs

Les détracteurs de Québec sont plus nombreux à Montréal que partout ailleurs au Québec.

Ils reconnaissent le caractère «unique» de la destination touristique, mais davantage grâce à son caractère patrimonial qu’à ses attraits touristiques.

Selon les sondés, Montréal ressort d’ailleurs comme étant une ville nord-américaine qui offre une expérience touristique comparable. La métropole est nommée spontanément par près de 30 % des répondants, devant Boston (14 %) et Ottawa (13 %).