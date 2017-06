Quelques règles d'or pour éviter les pièges des déménagements

La longue fin de semaine qui s’amorce est le point culminant de la haute saison des déménagements.

«La plupart du temps, ça va bien, mais malheureusement, chaque année, il y a un certain nombre de plaintes qui dénotent que des entreprises ont des pratiques commerciales très discutables qui mettent les consommateurs en échec», constate Gary Frost, de l’Office de la protection du consommateur.

Voici donc quelques règles d’or pour éviter les pièges les plus fréquents:

-Se méfier des entreprises saisonnières

À la dernière minute, «on se rabat souvent sur les petites annonces, surtout sur ce qu’on appelle les aventuriers saisonniers du déménagement», des compagnies qui apparaissent début juin et qui disparaissent en juillet. Ces compagnies sont alléchantes à cause des tarifs qu’elles proposent, mais elles ne rendent pas toujours des services à la hauteur des attentes.

M. Frost suggère de choisir soigneusement sa compagnie et de bien vérifier que l’entreprise a véritablement une place d’affaires et qu’elle opère depuis quelques années. Il est également indiqué de vérifier auprès de l’OPC pour voir si elle a déjà fait l’objet de plaintes dans le passé.

-Exiger une entente écrite et détaillée

«De plus en plus, les contrats de déménagement se concluent par téléphone.» Mais il vaut mieux demander un état détaillé des services par écrit, conseille l’OPC.

Sur le document, doivent apparaître des informations telles que l’heure du déménagement, le nombre d’heures prévues, le tarif horaire ainsi que les modalités de paiement.

«En cas de difficulté, et c’est le genre de difficulté que les consommateurs nous dénoncent souvent, il est plus facile de revendiquer ses droits lorsque l’on a un écrit en bonne et due forme.»

-Surfacturation et meubles endommagés

Parmi les problèmes les plus souvent rapportés par les consommateurs.

«On a prévu 500$ dans le contrat qui a été conclu avec l’entreprise de déménagement, mais une fois le moment de sortir la marchandise une fois arrivées à destination, il y a des entreprises qui demandent des surplus importants.»

Ceci dit, il est normal que les compagnies se réservent une certaine marge de manœuvre qui engendre des écarts, mais règle générale, ils ne doivent pas être significatifs.