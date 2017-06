Un an après son AVC, Josée Boudreault prépare des vacances en famille

Un an après son AVC survenu en vacances, Josée Boudreault a décidé d’aller de l’avant et de passer ses vacances d’été très près de ceux qu’elle aime.

C’est dans une vidéo Facebook et aux côtés de son conjoint, que l’humoriste a dévoilé ses plans pour les vacances. Après avoir pensé retourner en Virginie, sur les lieux de ce triste événement, comme pour conjurer le sort, la famille a décidé de partir en roadtrip.

«Nous sommes le 29 juin, dans 2 jours ça fera un an que ma vie a basculé alors que j'ai fait un AVC en vacances. La première journée de nos vacances, la nuit, dans une chambre d'hôtel avec mes filles dans le lit d'à coté. Cette année, je voulais tellement qu'on fasse quelque chose en famille dont on se souviendrait toujours. Vraiment profiter de notre petite gang. Mon 1 an, je veux le fêter. Je veux fêter qu'on s'aime, et qu'on est chanceux d'être encore ensemble.»

Les filles de l’humoriste ont ainsi découvert avec joie que les vacances se feraient en camping-car!

Effectivement, c’est un bon moyen pour passer du temps tout près des siens.