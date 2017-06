Un homme arrêté pour violence conjugale

Un homme a comparu jeudi au palais de justice de Sherbrooke pour avoir fait vivre un règne de terreur à son ex-conjointe pendant une quinzaine d'années.

Une histoire de violence conjugale peu banale puisqu'il serait même passé près de mettre fin aux jours de celle-ci et de leurs enfants.

La présumée victime a mentionné qu'elle a dû se refaire une santé physique et mentale, ce qui explique pourquoi elle a mis près de dix ans après s'être sortie de cette relation houleuse avant de porter plainte.

L'individu, dont on doit taire l'identité pour protéger celle de ses victimes, a comparu en après-midi vendredi sous 19 chefs d'accusation.

L'homme de 44 ans est accusé de voies de fait, voies de fait avec lésions et armées, séquestration, agression sexuelle et menaces de mort pour des gestes posés entre 1991 et 2006 sur sa conjointe de l'époque.

Le père de famille est aussi accusé de voies de fait graves et tentative de meurtre sur son ex-conjointe et ses propres enfants concernant des événements survenus en août 2006.

C'est qu'après avoir appris que sa conjointe s'apprêtait à le quitter, il aurait planifié mettre le feu à leur résidence pour s'enlever la vie et emporter toute sa famille avec lui.

Malgré trois séjours en centre d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, ce n'est qu'en 2015 que la dame a finalement pris la décision de porter plainte aux policiers.

«Dans plusieurs cas que l’on rencontre, il y a une espèce de tolérance à la violence qui se construit au fil du temps et des années. Ça peut être un enjeu en terme de finance, en terme de réseau social qui peut être effrité, mais ça peut aussi être une façon de protéger les enfants que de rester dans une situation comme ça, ça peut paraitre étrange, mais ça arrive», explique une intervenante de la maison pour les femmes victimes de violence conjugale, L’Escale de l’Estrie.

Compte tenu de la gravité des accusations, l'accusé de 44 ans demeure détenu, il reviendra devant le Tribunal la semaine prochaine pour son enquête sur remise en liberté.