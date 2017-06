Une triste annonce pour les fans d'Adele

Adele est montée sur la scène du stade de Wembley dans son Londres natale mercredi soir et a chanté pour 98 000 fans, un record, mais la soirée a pris une tournure douce-amère pour les spectateurs qui ont rapidement compris que cela pourrait être l'un de ses derniers concerts.

*** Voyez ci-dessus des images d'archives d'Adele réconfortant les proches de victimes de la Grenfell Tower. ***

Dans le programme du concert se trouvait une note manuscrite de la vedette déclarant que la fin de sa carrière sur scène était probablement proche.

AFP

«Voilà, c'est fini, après 15 mois sur la route et 18 mois de 25, on touche au but, a écrit la vedette de 29 ans. Une tournée a quelque chose de particulier, ça ne me convient pas particulièrement bien. Je suis une vraie pantouflarde et je trouve beaucoup de joie dans les petites choses. De plus, j’en fais des tonnes et la tournée, ça ne me réussit pas, jusqu’à maintenant en tout cas ! »

L’interprète de Hello a ensuite expliqué qu'elle avait soigneusement planifié les quatre dernières dates de sa tournée Adele Live 2016, afin d’être de retour à Londres pour que les admirateurs de sa ville natale soient les premiers à apprendre ses projets de se retirer de la scène.

«J’ai fait cette tournée pour vous et j'espère avoir un impact sur vous de la façon dont certains de mes artistes préférés en ont eu sur moi en live, a-t-elle poursuivi. Et je voulais que mes derniers spectacles soient à Londres parce que je ne sais pas si je repartirai en tournée, et je veux que la dernière fois soit à la maison. » La vedette a également profité de l'occasion pour rendre hommage à ses compagnons londoniens qui souffrent suite à la tragédie de la Grenfell Tower.

«Ça fait deux semaines que l’incendie s’est produit, et les gens qui ont été touchés sont toujours sans-abri, a-t-elle déclaré dans un message vidéo avant le spectacle, dans lequel elle a demandé aux admirateurs de donner de leur temps et de leur argent pour aider les survivants. Je promets que l'argent que nous réunissons ensemble ira directement aux personnes qui vivent dans ce quartier.»

Adele ne fera que deux autres dates à Londres pour terminer sa tournée Adele Live 2016.

Les derniers concerts sont prévus les 1er et 2 juillet.