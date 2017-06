99 nominations à l’Ordre du Canada

Pour marquer le 50e anniversaire de l’Ordre du Canada et le 150e anniversaire du pays, 99 nouvelles nominations ont été annoncées vendredi par le gouverneur général David Johnston.

«Les personnes qui figurent sur la liste d’aujourd’hui, tout comme celles qui ont été nommées il y a un demi-siècle, sont véritablement inspirantes, car elles ont contribué à édifier la nation avertie et toujours plus bienveillante à laquelle nous sommes, en tant que Canadiens, si fiers d’appartenir», a souligné M. Johnston.

Parmi les récipiendaires, on retrouve le hockeyeur Mark Messier, le cinéaste Jean-Marc Vallée, l’ancienne animatrice et politicienne, Liza Frulla, le producteur musical Daniel Lanois, l’animateur Pierre Maisonneuve, l’ancien maire de Sherbrooke Jean Perrault et le propriétaire de studio d’enregistrement André Perry.

Le prince Charles, actuellement en visite au Canada, est également décoré. Il sera nommé compagnon extraordinaire de l’Ordre du Canada.