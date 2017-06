À Wendake, on célèbre le Canada et non la constitution

À Wendake, dans la région de Québec, le grand chef Huron-Wendat, Konrad Sioui, refuse de célébrer le 150e anniversaire de la constitution. Il explique que celle-ci fait référence à deux peuples fondateurs et exclut les premières nations. Il n'y a donc rien à célébrer. Par contre, la nation huronne wendate célèbre avec beaucoup de joie le Canada.

«Nous sommes inscrits dans les célébrations du 150e et avons accepté que le gouvernement canadien et Patrimoine Canada nous fournissent des sous, comme à tout le monde, mais il n’y a rien dans l’entente qui nous oblige à célébrer deux peuples fondateurs et le fait que nous ne soyons pas dans la constitution», a expliqué Konrad Sioui.

Alors que le Pow Wow débute à Wendake, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos a rappelé que le Canada est la fête de tout le monde et il reconnaît qu'il y a beaucoup de travail à accomplir avec les premières nations pour améliorer les relations.

Manifestation à Ottawa

Alors que près d’un demi-million de personnes sont attendues à Ottawa samedi pour célébrer le 150e anniversaire de la constitution canadienne, un tipi a été érigé par des autochtones devant le parlement en signe de protestation.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré en privé les représentants des premières nations vendredi. Pour l’instant, il est impossible de connaître la teneur des discussions puisque M. Trudeau ne s'est pas adressé aux médias au moment de quitter.