Allaiter longtemps favoriserait les caries chez l’enfant

Les enfants qui auraient été allaités après avoir atteint l’âge de deux ans courent de plus grands risques de développer des caries, révèle une nouvelle étude.

À leur cinquième anniversaire, plus de 1000 enfants d’une ville brésilienne se sont rendus chez le dentiste, a rapporté CNN, citant l’étude parue dans la revue «Pediatrics».

Selon les données colligées, les enfants qui ont été allaités pendant deux ans ou plus avaient deux fois plus de risques d’avoir des caries nombreuses (au moins six) que ceux qui ont été allaités pendant un an ou moins.

Les chercheurs avancent que les enfants de plus de deux ans risquent de demander d’eux-mêmes à boire au sein, ce qui compliquerait le lavage de leurs dents.

Des experts contactés par la chaîne américaine suggèrent de nettoyer les gencives des enfants allaités, parce que le lait contient du sucre, ce qui peut causer des caries. Les enfants devraient aussi voir un dentiste dès que les premières dents font leur apparition.