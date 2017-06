Des mesures de sécurité exceptionnelles à Ottawa

Les célébrations du 150e de la Confédération commencent aujourd'hui à Ottawa et se déroulent sous très haute sécurité.

Les organisateurs attendent 400 000 personnes pendant les trois jours de festivités. Au centre-ville, de nombreuses rues ont été fermées à la circulation automobile. Habituellement, on procède à ces fermetures le jour même du spectacle principal.

De plus, des poids lourds ont été stationnés en travers des rues pour éviter des attentats au camion-bélier, comme on a vu dans certaines villes européennes dans la dernière année.

Points de contrôles

Les citoyens qui veulent assister aux spectacles devront s’armer de patience, car ils devront montrer patte blanche aux divers points de contrôle pour accéder aux sites.

«Ça nous a pris presque une heure pour passer. Demain, ça va être l’enfer, d’après moi», témoigne un homme rencontré par TVA Nouvelles.

«C’est très lent. J’avais le goût de retourner et de sortir de la ligne», dit une autre citoyenne.

Le plus gros événement des festivités aura lieu vendredi avec le traditionnel spectacle du midi. On y attend des artistes d’une encore plus grande envergure qu’à l’accoutumée; Bono et le guitariste The Edge monteront sur scène. Le prince Charles sera aussi présent.