Des travaux de construction au milieu de la nuit

Incapables de dormir depuis deux nuits, des résidents montréalais de l’arrondissement Ahunstic-Cartierville se sont plaints d'un chantier de construction actif aux petites heures sur le boulevard Gouin près de la rue Lachappelle.

Alex Ghiban a fait parvenir sur la page Facebook de TVA Nouvelles une vidéo qui montre que les travaux sont réalisés dès minuit.

«Ça travaille de nuit jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Et il n'y a même pas eu d'avertissement. Rien. On ne dort pas depuis trois nuits», a mentionné Alex Ghiban en entrevue avec tvanouvelles.ca.

«C’est dur de dormir. Je vais dormir plus tôt durant le jour, a dit une dame rencontrée par TVA Nouvelles. Je reste à l’arrière du bâtiment et on entendait les travaux quand même. Ce n’est pas la première nuit, ils nous ont fait ça toute une fin de semaine.»

Ces résidents affirment ne jamais avoir été informés de la tenue de ces travaux de nuit. Un employé a toutefois affirmé qu'ils auraient été réalisés durant cette période pour ne pas perturber le service d'eau et ne devraient pas être répétés durant la nuit.

«Ce n’est pas vivable, a ajouté un deuxième citoyen. Pour ma conjointe et moi, c’est notre dernière année ici.»

Les résidents et les commerçants du secteur doivent vivre à proximité de ce chantier depuis plusieurs semaines.

Une réponse de la Ville de Montréal est attendue afin de connaître la date prévue de la fin de ces travaux de voirie et d'aqueduc.