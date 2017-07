Elle accouche d’un bébé de 16 livres

Personne ne croyait le chiffre sur la balance et pourtant, une femme de l’État de l’Indiana a bien accouché d’un bébé de 16 livres!

L’heureuse maman elle-même ne s’attendait pas à accoucher d’un tel bébé. Selon Whitney Hallett, lors de l’échographie pratiquée à la 37e semaine de sa grossesse, les médecins avaient prévu un bébé de 11 livres seulement.

Waylon Cole Hallett est finalement né par césarienne, et les sages-femmes ont dû peser le nouveau-né trois fois avant de confirmer son poids de 16 livres, soit 7,2 kilogrammes. «Au début, j’ai cru que la balance était cassée», s’est amusé le père lors d’une entrevue avec US Weekly.

Après avoir passé sept semaines à l’hôpital, à cause de difficultés respiratoires et digestives, le gros bébé a pu enfin rentrer chez lui en pleine santé. Et à sept semaines, il pèse maintenant près de 8 kilos, soit l’équivalent d’un bébé de 6 mois.