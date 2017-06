Les gangs de motards sont plus dangereux que les terroristes

Le grand patron de la GRC, Bob Paulson, qui prend sa retraite, estime qu’il faut craindre davantage le crime organisé au Canada, en particulier les gangs de motards, que le terrorisme.

«Bien sûr, la sécurité nationale inquiète les Canadiens. Mais je crois objectivement que le risque qui en découle a significativement moins d’impact sur un Canadien que le crime organisé», a souligné le commissaire Paulson, dans une entrevue bilan du quotidien «The Globe and Mail», publiée vendredi.

La menace du terrorisme islamiste est bien réelle, note-t-il, mais celle du crime organisé est plus insidieuse et plus grave.

M. Paulson part pour la retraite cette semaine après avoir occupé le poste de commissaire du corps de police fédéral pendant 5 ans et demi.

Il explique que la GRC a constaté un retour des gangs de motards criminalisés, comme les Hells Angels, partout au Canada.

«Sans crier au loup, a continué M. Paulson, il faut faire comprendre aux leaders politiques ce que représente le crime organisé ; comment (ces criminels) obtiennent leurs avantages, comment ils corrompent les individus et les institutions, et comment ils mettent le grappin sur les gens.»

Le remplaçant de M. Paulson n’a pas encore été nommé. Le gouvernement Trudeau a mis sur pied un comité de sélection dirigé par l’ancien premier ministre néo-Brunswickois, Frank McKenna, pour faire des recommandations.

«Je crois que ce devra être un policier provenant de l’intérieur de l’organisation», estime M. Paulson. «Mais personne n’a demandé mon avis.»

Orginaire de Lachute au Québec, M. Paulson est âgé de 58 ans.