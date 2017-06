Nombreux travaux dans la région de Montréal

Au cours de la longue fin de semaine de la fête nationale du Canada, de nombreux travaux provoqueront des entraves à la circulation sur le réseau routier à Montréal.

Le pont Jacques-Cartier sera complètement fermé, et ce dans les deux directions, samedi de 20 h 30 à 23 h 30 en raison des feux d’artifice.

Deux voies sur trois seront fermées à la circulation dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction nord, de samedi 23 h 59 à dimanche 9 h. Pour les automobilistes souhaitant se rendre en direction sud, le tunnel fermera deux voies sur trois, de dimanche 22 h à lundi 5 h.

L’autoroute 10 en direction du point Champlain, à la hauteur de la sortie 4, sera complètement fermée de samedi 22 h à dimanche 7 h 30.

Dans l’échangeur Turcot, la bretelle de l’autoroute 15 sud pour l’autoroute 720 est, sera fermée de vendredi 23 h 59 à dimanche 5 h. Un détour sera possible par l’autoroute 15 sud, sortie 57 ouest pour l’autoroute 10 ouest, rue Duke et rue Saint-Antoine. Toujours dans l’échangeur, la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 720 est, sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à dimanche 5 h.

L’autoroute Félix-Leclerc, entre la sortie 60 et l’entrée du boulevard de la Côte-Vertu, sera complètement fermée de dimanche 23 h à lundi 5 h.

L’autoroute Ville-Marie, entre l’échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie, sera fermée de vendredi 23 h 59 à dimanche 5 h. Pour l’autoroute 720 est, un détour sera prévu via l’autoroute 15 sud, autoroute 10 ouest, rue Duke et autoroute 720 est. Pour l’avenue Atwater, rue Guy et rue de la Montagne, le détour se fera via l’autoroute 15 sud, autoroute 10 ouest, rue Duke, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine ouest.

En raison des feux d’artifice, les tunnels Ville-Marie et Viger seront complètement fermés en direction est, entre la sortie 4 (rue de la Montagne) et l’avenue Papineau, samedi de 20 h 30 à 23 h 59.

Les tunnels Ville-Marie et Viger seront aussi fermés en direction est, entre la sortie 4 (rue de la Montagne) et l’entrée de la rue Panet, de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h. Le détour suggéré est d’emprunter la rue de la Montagne sud, la rue Saint-Jacques est, le boulevard Robert-Bourassa et la rue Saint-Antoine est. Ces entraves provoqueront la fermeture par défaut des entrées des rues Notre-Dame, de la Cathédrale et Duke, les automobilistes devront alors passer via la rue Saint-Antoine.

Le tunnel Viger sera fermé en direction ouest, entre le début de l’autoroute (rue Panet) et l’entrée de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville, de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h.

Dimanche 2 juillet, en raison du passage des cyclistes de La Boucle Pierre Lavoie, certaines routes seront perturbées : l’autoroute Bonaventure sera fermée, en direction de l’est, entre la rue Wellington et le pont Champlain, de dimanche 7 h 30 à 21 h. Les automobilistes devront passer par l’autoroute 720 ouest, et l’autoroute 15 sud. Aussi, la route 132, entre les rues Brébeuf et Jogues, sera fermée dans les deux directions, dimanche de 9 h 30 à 17 h.