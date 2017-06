Lors du long week-end de la fête nationale du Canada, beaucoup se demandent peut-être ce qui est ouvert ou fermé. Voici quelques informations pour mieux organiser ses journées.

Ouverts le 1er juillet

Les pharmacies

Les restaurants

Les dépanneurs

La majorité des succursales de la SAQ seront ouvertes

Les marchés publics

Le marché Bonsecours

Les musées, le Jardin botanique et l’Insectarium de Montréal, le Biôdome, le Planétarium et le musée d’archéologie et d’histoire de Montréal

Les écocentres

Fermés le 1er juillet et le lundi 3 juillet

Les points de service provinciaux, comme la SAAQ seront fermés le vendredi 30 juin ainsi que le samedi.

Les banques seront fermées le samedi 1e et le lundi 3 juillet

La plupart des centres commerciaux, commerces et certains supermarchés seront fermés

Les points de services fédéraux seront fermés le 1er et le lundi 3 juillet

Les bureaux de Postes Canada (le 1er et le 3 juillet)

Les administrations municipales (le 1er et le 3 juillet)

Le Complexe sportif Claude-Robillard sera fermé le 1er juillet, à l'exception du terrain de tennis extérieur.

Les collectes de déchets, de résidus verts, de résidus alimentaires, de matières recyclables et d'objets volumineux auront lieu selon l'horaire régulier.

Les Arénas, piscines, centres sportifs, bibliothèques et lieux de diffusion culturelle ont un horaire varié selon les arrondissements.

Les citoyens sont invités à communiquer directement avec le personnel de ces installations avant de se déplacer ou à en vérifier l'horaire via Internet.