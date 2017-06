Sept autres patientes portent plainte contre un médecin de Montmagny

Sept nouvelles patientes portent plainte contre un médecin de famille de Montmagny pour des gestes déplacés à caractère sexuel, un mois après que le docteur eut plaidé coupable d’avoir mis le doigt dans le vagin d’une dame souffrante.

Le syndic du Collège des médecins du Québec (CMQ) a demandé hier au Conseil de discipline que le Dr Jean-François Rancourt soit radié d’urgence (provisoirement) pour protéger le public.

La plainte déposée hier totalise 11 chefs d’infraction sur sept patientes âgées de 20 à 40 ans, pour des gestes déplacés à caractère sexuel posés entre 2013 et 2017.

Exceptionnel

«On est dans l’inédit», a commenté Me Jean Lanctot, avocat du Collège, qualifiant ce dossier «d’exceptionnel» pour justifier l’urgence de la situation.

Le 23 mai dernier, cet omnipraticien avait plaidé coupable d’avoir mis son doigt dans le vagin d’une patiente qui souffrait de maux de dos, en novembre 2015. Le Journal de Montréal avait rapporté ces faits dans un article, publié le 27 mai.

Dans les jours suivants, six patientes (dont les identités sont protégées) ont déposé une plainte à la Sûreté du Québec contre le Dr Rancourt, et une autre l’a dénoncé au Collège des médecins, a témoigné le syndic.

Les 15 et 16 juin, les plaignantes ont toutes été rencontrées à Montmagny par le Dr Michel Bichai, du Collège des médecins.

«Pour ces dames-là, ça venait dire: “Je le savais que ce n’était pas normal. J’ai été agressée, il faut que je le dise.” C’est l’impact de l’article», a témoigné le Dr Bichai.

Plusieurs des plaignantes étaient suivies par le Dr Rancourt pour des grossesses.

Doigt dans le vagin

Une d’elles a raconté au Collège que le médecin a mis son doigt dans son vagin, lors d’un rendez-vous en 2013.

«Pendant plusieurs minutes, il fait des mouvements circulaires pendant que ses doigts sont dans le vagin», a relaté le Dr Bichai. La madame s’est sentie complètement figée, pas capable de dire quoi que ce soit.»

À noter que les gestes rapportés par les patientes sont tous similaires. Selon le Dr Bichai, les femmes n’osaient pas dénoncer et craignaient d’avoir du mal à se retrouver un omnipraticien dans la région.

Par ailleurs, le Dr Bichai s’est dit particulièrement troublé qu’une situation dénoncée par une patiente se soit déroulée en mai dernier. Deux semaines plus tard, le Dr Rancourt faisait face à une inconduite sexuelle dans un autre dossier.

«Ce que je sais, c’est que ce médecin ne devrait plus pratiquer», a dit le Dr Bichai.

Hier, l’avocat du Dr Rancourt a obtenu un report de l’audience sur la requête en radiation provisoire et a invoqué le délai trop court de préparation avant l’audition.

Report

«Mon client a le droit de présenter quelque chose de complet, et ça, c’est impossible de le faire à ce point-ci, a expliqué Me Marc Dufour. Je ne suis pas ici pour gagner indûment du temps.»

L’audience se poursuivra donc le 7 août. Actuellement en vacances, le Dr Rancourt s’est engagé hier à ne plus voir de patients jusqu’à ce que la requête sur radiation provisoire soit prise en délibéré par le Conseil.

Quant à l’accusation d’inconduite sexuelle pour laquelle le Dr Rancourt a plaidé coupable en mai dernier, le dossier est en délibéré.

Lors de son témoignage, l’omnipraticien a dit qu’il était surchargé au travail en 2015 et a reconnu son geste «inapproprié». Le CMQ demande une radiation de cinq ans et la défense suggère de six mois à un an.