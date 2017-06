Sursis d’un été pour une terrasse hors normes

Le bar Renard pourra garder cet été sa terrasse surélevée qui permet aux personnes en fauteuil roulant d’avoir accès aux toilettes, mais devra la remettre dans les normes l’an prochain.

«Les inspecteurs sont passés ce matin [jeudi] pour nous aviser que la terrasse est autorisée pour cette année, mais qu’elle devra être redescendue à deux pouces du trottoir l’été prochain », dit Marc-André Coulombe, copropriétaire de l’établissement de la rue Sainte-Catherine Est, à Montréal.

Le bar doit toutefois dès maintenant adoucir la pente de sa rampe d’accès et démonter tout ce qui se trouve au-dessus du garde-corps de la terrasse.

Au départ, l’arrondissement de Ville-Marie avait intimé le bar d’abaisser sa structure de quatre pouces ou de la démanteler avant le 6 juillet.

Or, en abaissant la terrasse à deux pouces du sol, les personnes à mobilité réduite ne peuvent plus se rendre à l’intérieur de l’établissement pour aller au bar ou aux toilettes, déplore M. Coulombe.

Pas une victoire

«On a un sursis, mais ce n’est pas une victoire parce que cette réglementation désuète est toujours là. Si on ne fait rien, les personnes en fauteuil roulant n’auront plus d’accès», soutient-il.

Dans sa lutte, le tenancier de bar a reçu l’appui du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ).

«On a un arrondissement qui se dit sensible à la question de l’accessibilité et un propriétaire de bar qui fait les efforts pour rendre son commerce accessible, on devrait pouvoir s’entendre», souligne la présidente de l’organisme, Linda Gauthier.

Cette dernière mentionne s’être rendue au bar Renard avec son fauteuil roulant et avoir trouvé la rampe d’accès «très praticable».

Délai habituel

Selon l’arrondissement, le sursis accordé est une procédure habituelle.

«Quand nous constatons une non-conformité qui ne touche pas la sécurité, nous avisons le titulaire du permis et, habituellement après entente, nous lui donnons un délai qui peut aller jusqu’à la saison prochaine», indique par courriel la porte-parole de l’arrondissement, Anik de Repentigny.

M. Coulombe ne compte toutefois pas laisser tomber sa cause et dit vouloir faire entendre sa voix aux élus de l’arrondissement. «J’irai au prochain conseil d’arrondissement», dit-il.

Celui-ci se déroulera mercredi, et le RAPLIQ pourrait également y assister.