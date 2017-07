10 stars parmi les mieux payées du showbiz

Le magazine «Forbes» vient de publier son palmarès annuel des célébrités qui ont cumulé les revenus les plus élevés au cours de la dernière année.

Voici 10 artisans du monde du spectacle qui figurent parmi les 30 premières places de ce classement prestigieux.

130 millions

Position 1: Sean «Diddy» Combs

S’il n’est pas homme à courir les tapis rouges, le rappeur est un homme d’affaires avisé qui a décroché le gros lot en vendant le tiers de sa marque de vêtements, Sean John, pour la modique somme de 70 millions de dollars.

105 millions

Position 2 : Beyoncé

L’interprète de «Lemonade» a complété la tournée «The Formation World Tour» avec 256 millions de dollars bruts en poche, sans compter les nombreux revenus générés par ses ententes publicitaires.

94 millions

Position 4 : Drake

En s’associant avec les marques Sprite, Nike et Apple, desquelles il a vanté les mérites dans différentes publicités, le rappeur canadien a permis à sa fortune personnelle de croître à une vitesse folle.

83,5 millions

Position 13: Justin Bieber

The Bieb connaît un succès qui ne se dément pas. Il a notamment donné pas moins de 105 spectacles au cours de la dernière année, en plus de prêter son joli minois aux publicités de la marque Calvin Klein.

77 millions

Position 16 : Ellen DeGeneres

L’animatrice doit son revenu époustouflant à l’émission éponyme dont elle est la vedette depuis 2003, mais aussi à ses investissements futés dans différentes plateformes numériques, dont YouTube et Netflix.

75 millions

Position 17 : Bruce Springsteen

Ce n’est pas pour rien que le chanteur est surnommé The Boss: à 67 ans, il rafle plus d’un million de dollars par spectacle! Il aurait aussi reçu une avance de 10 millions pour l’écriture de son autobiographie, «Born to Run».

69 millions

Position 18: Adele

La vedette britannique a beau refuser les offres publicitaires qu’elle reçoit, elle fait toujours courir les foules. Non seulement ses disques se vendent bien, mais chacun de ses spectacles est un événement.

68 millions

Position 20 : Mark Wahlberg

L’acteur n’a plus rien du mauvais garçon qu’il était en arrivant à Hollywood. Aujourd’hui marié et père de quatre enfants, il figure parmi les stars les mieux payées de l’industrie, entre autres grâce au film «Transformers: The Last Knight».

65 millions

Position 22: Dwayne Johnson

Cet ex-lutteur a su rentabiliser ses aptitudes physiques en devenant l’un des acteurs les plus demandés de Hollywood, décrochant notamment des rôles dans les films «The Fate of the Furious» et «Baywatch».

60 millions

Positions 26: Elton John

Le vétéran de l’industrie musicale n’est pas près de laisser sa place, comme en font foi les revenus faramineux que lui a valus son séjour à Las Vegas, où il a offert 99 spectacles à guichets fermés.

42 millions

Céline Dion au 55e rang!

La chanteuse québécoise a su tirer son épingle du jeu en récoltant 42 millions de dollars au cours de la dernière année, notamment grâce aux spectacles qu’elle a donnés en Europe, au Québec et à Las Vegas. Chapeau!