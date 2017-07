Dans les beaux villages des Cantons-de-l’Est

Les villages des Cantons-de-l’Est se savourent lentement, comme on savoure une bonne limonade d’été. En voici cinq à découvrir, dans l’ordre ou dans le désordre, en deux ou trois journées.

Frelighsburg

Traversé par la rivière aux Brochets, à l’ombre du mont Pinacle, Frelighsburg est un petit village où il fait bon de vivre. Artistes, artisans, commerçants et producteurs de permaculture sont nombreux à avoir adopté ce territoire naturel et sauvage.

Un centre holistique, un fumoir, un magasin général, une boutique de bonbons, une boutique de savons, un beau gîte (www.auchantdelonde.ca) et quelques restaurants parsèment les rues principales.

L’attrait du village réside dans ce petit café fort sympathique où l’on peut savourer un menu santé et gourmand. Certains soirs, Beat & Betterave accueille même des groupes populaires.

En plein cœur du village, un vaste parc avec un terrain de jeu et un petit tronçon de rivière invitent aussi à la baignade par jour de canicule.

Stanbridge East

Sur la Route des Vins et sur le Chemin des Cantons, ce petit village de 888 habitants a su préserver son architecture loyaliste d’origine. Plusieurs bâtiments en témoignent, à commencer par l’Église anglicane datant de 1860, et l’église unie datant de 1844.

Le Musée Missisquoi raconte quant à lui l’histoire de la région dans trois édifices historiques, dont l’ancien moulin Cornell. Pour le 150e anniversaire du Canada, on y tiendra cet été une exposition temporaire dans laquelle sont exposés des costumes d’époque, des photos, des décorations et des antiquités.

Au centre du village, tout près du pont qui traverse la rivière aux Brochets, l’artiste Éric Ciup fabrique de jolies pièces de poterie à regarder ou à emporter.

Et la grande nouveauté du petit village est l’auberge bistro Old Mill 1849.

Aménagée dans une ancienne brasserie remise au goût du jour, l’auberge compte cinq chambres et un restaurant aux saveurs locales (www.oldmill1849.ca).

Sutton

Depuis longtemps déjà, la renommée de Sutton n’est plus à faire. Marqué par le massif des monts éponymes, ce petit village de montagne tient sa réputation des nombreuses activités que l’on peut y faire en pleine nature: vélo de route, vélo de montagne, randonnée pédestre, canot, kayak, équitation et même vélo volant suspendu à la cime des arbres.

Au village, la proximité des commerces permet de tout simplement se stationner puis de marcher. Le Cafetier, le Comptoir du Marchand de thé, la Brouerie, l’Arbordage sont autant de bonnes adresses pour s’attabler. Plusieurs boutiques de vêtements invitent au magasinage: Le Jasmin, l’Urbaine des Champs ou la Nath’elle vous promettent de belles trouvailles.

Sur la rue Maple, le chemin qui monte vers la montagne, de nombreuses possibilités d'hébergement sont offertes: auberges, gîtes, chalets, unités de prêt-à-camper et même de petites cabines luxueuses avec spa sur la terrasse (www.kabin.ca).

Knowlton (Lac-Brome)

Situé sur la Route des Vins, ce petit village victorien que l’on appelle désormais Lac-Brome est bien connu pour son canard. Mais on l’apprécie également pour ses nombreuses boutiques de cadeaux et d’antiquités, ses sympathiques cafés et ses belles terrasses. Le village en pente est divisé en deux par la rivière Coldbrook et un bel étang où contempler la nature environnante.

Au cœur du village, l’auberge Knowlton (www.aubergeknowlton.ca) se targue d’être la plus ancienne auberge des Cantons-de-l’Est, toujours en activité depuis 1849.

Un peu plus loin, la plage publique du lac Brome invite à la baignade. Sur ses rives, de luxueuses résidences rappellent la prospérité d’antan et l’héritage anglophone.

North Hatley

Fondé en 1897, North Hatley est reconnu comme l’un des plus beaux villages du Québec. Situé sur la pointe nord du lac Massawippi, le village se présente tel un amphithéâtre naturel où bâtiments patrimoniaux se donnent en spectacle. La richesse architecturale du village est due à ses vacanciers américains du 19e siècle: aristocrates, industriels, propriétaires de terres transformèrent les lieux en un haut lieu de villégiature.

Face à la rivière ou au lac, commerces, galeries d’art, cafés et auberges accueillent les visiteurs.

Au cœur du village, un long quai s’avance dans l’eau et un peu plus loin, une plage publique invite à la baignade.

Pour loger, quelques auberges invitent à dormir sur les lieux, mais c’est sans conteste le Manoir Hovey (www.manoirhovey.com) qui vole la vedette. Situé à l’extrémité du village, ce prestigieux domaine vous en met plein la vue, tant par ses chambres splendides que par sa cuisine digne des plus grands restaurants du monde. Une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie!