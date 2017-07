Des allures d'immense discothèque

La place des Festivals a été transformée en gigantesque plancher de danse à ciel ouvert, samedi soir à Montréal, à l'occasion du 150e anniversaire du Canada souligné par le Festival de jazz.

Mis en scène par Yann Perreau, le spectacle «Discothèque» réunissant de nombreux artistes canadiens a attiré des milliers de personnes malgré un risque d'orages.

Portée par l'interprète Carly Rae Jepsen - à qui l'on doit le succès «Call Me Maybe» -, le groupe Men Without Hats, le duo Radio Radio, la formation Muzion et les chanteurs de pow-wow contemporain Buffalo Hat Singers, la célébration a aussi pu compter sur de nombreux danseurs.

La direction musicale et artistique a été assurée par DJ Champion et son complice Alex McMahon.

La 38e édition du Festival international de jazz de Montréal se poursuit jusqu'au 8 juillet.