Gru voit double dans «Détestable moi 3»

L’existence d’un frère jumeau de Gru est la grande révélation de ce «Détestable moi 3». Mais les Minions aussi réservent des surprises aux familles de cinéphiles, puisqu’ils se dotent d’un chef...

Tout va mal dans la vie de Gru (voix de Steve Carell en version originale). Incapable, même avec l’aide de sa femme, Lucy (voix de Kristen Wiig en version originale), d’arrêter le méchant Balthazar Bratt (voix de Stéphane Rousseau dans la version doublée au Québec), un ancien enfant vedette des années 1980 qui s’est fait mettre dehors de l’émission qu’il animait et qui n’a jamais digéré ce licenciement, Gru se fait remercier de la Ligue anti-méchants. Les Minions s’attendent donc à ce qu’il reprenne son ancienne vie criminelle, mais lorsqu’il refuse, ceux-ci se mettent en grève et se dotent d’un chef, Mel!

En parallèle, Gru apprend – sa mère (voix de Julie Andrews) confirme l’information – qu’il a un frère jumeau, Dru (également doublé par Steve Carell). Or, comble de malheur, Dru possède toutes les qualités dont Gru pense être dépourvu! Les deux frères devront donc apprendre à travailler ensemble s’ils veulent mettre le terrible Balthazar Bratt hors d’état de nuire!

Le plein de nouveautés

Pour Chris Meledandri, le producteur de la franchise à l’incontestable succès mondial, «les films de la série «Détestable moi» fonctionnent parce que, d’un côté, ils sont grand public, drôles et divertissants et de l’autre, le public y trouve de l’émotion, qui continue de résonner chez les spectateurs en raison des personnages. Les Minions charment et amusent les cinéphiles. Et même si Gru était, au départ, un méchant, on peut parfaitement s’identifier à lui et donc souhaiter qu’il réussisse.»

En conservant la spécificité de ces longs métrages d’animation, les scénaristes Cinco Paul et Ken Daurio se sont mis à imaginer un jumeau que Gru ne connaissait pas, offrant ainsi à Steve Carell l’occasion de se donner la réplique. «Une fois que nous avons ouvert la porte à l’idée que Gru ait un frère, nous avions un terrain extrêmement fertile. La création de Dru est née d’une idée centrale: celle que nous allions faire s’exprimer une personnalité qui ressemble physiquement à Gru, mais qui est en tout point son exact opposé.»

Le méchant, ici Balthazar Bratt (voix de Trey Parker) – armé, notamment, de cubes Rubik explosifs, a fait l’objet d’une attention spéciale. Comme l’indique Chris Meledandri, «les méchants sont un élément crucial de chacun de nos films. Il faut donner à Gru un adversaire à sa mesure, quelqu’un qui soit, pour lui et Lucy, un défi satisfaisant, de même qu’un personnage qui ait une valeur comique. Gru est tellement drôle et vivant que si on lui oppose un méchant normal, celui-ci se fondra totalement dans le décor.»

«Balthazar Bratt est un méchant original et amusant. Il ne peut se résoudre au fait que ses admirateurs [des années 1980] ne lui portent plus aucun intérêt et il veut se venger d’un monde qui lui a tourné le dos. Et il le fait dans une version adulte de sa personnalité télévisée d’enfant.»

Une révolution chez les Minions

Ces hilarantes créatures jaunes dont le nom signifie «serviteur» ou «laquais» en anglais, se révoltent ici contre Gru. Mel – reconnaissable à ses cheveux sur les côtés de sa tête – mène le bal et convainc ses camarades de faire grève avec lui et de quitter Gru.

Ainsi que le raconte Kyle Balda, coréalisateur avec Pierre Coffin et Éric Guillon, «évidemment, dans la plus pure tradition des Minions, ils finissent tous en prison. Et, alors qu’ils commencent leur séjour derrière les barreaux dans la position du perdant, ils finissent par devenir les patrons de la prison, au point que les détenus ont peur d’eux!» Mais que les fans se rassurent, ils ne resteront pas loin de Gru, puisqu’ils ont besoin les uns des autres.

Le reste de la famille n’est pas oublié

Tant Lucy qu’Édith, Agnès et Margo connaîtront leur lot de mésaventures dans «Détestable moi 3».

Lucy, qui a elle aussi perdu son emploi au sein de la Ligue anti-méchants quand Gru a été remercié, décide d’employer son énergie débordante à devenir la belle-mère parfaite à Édith, Agnès et Margo. En se rendant à Freedonia, une petite île, pour rencontrer Dru qui vient d’hériter de la plus grosse ferme de cochons, Lucy accumulera les gaffes.

L’aînée, Margo (voix de Miranda Cosgrove) incarne le sens des responsabilités. À la suggestion de Lucy, elle participe à une soirée traditionnelle locale... et se retrouve quasiment fiancée au garçon le plus étrange de l’île.

L’adorable Agnès (voix de Nev Scharrel), la cadette, a entendu dire que des licornes vivaient dans la forêt reculée de Freedonia. N’écoutant que sa passion pour ces animaux magiques, elle se met en quête des licornes, tandis que Gru n’a pas le courage de lui avouer la vérité.

Quant à Édith (voix de Dana Gaier), elle est toujours à la recherche d’un mauvais coup, cette fois-ci avec la complicité de Dru, elle multiplie les plaisanteries à l’endroit de Fritz (voix de Steve Coogan), le serviteur de son oncle. Et elle accepte d’accompagner Agnès dans la forêt lorsqu’elle réalise qu’une vidéo de licornes sur les réseaux sociaux pourrait lui valoir de devenir célèbre!

La création des nouveaux personnages

Dans le monde de «Détestable moi», il faut que les nouveaux venus, non seulement s’intègrent à l’univers visuel déjà existant, mais se démarquent.

- Dru

«Le plus difficile a été la forme de sa tête, explique le coréalisateur Éric Guillon. Comment créer une coupe de cheveux sur une tête qui n’a pas de front? J’ai alors eu l’idée de lui faire une raie au milieu et de le doter de cheveux mi-longs. C’est un peu kitsch, mais cela donne à Dru un air d’adolescent.» Julien Soret, le chef animateur, a eu pour mission de développer le physique de Dru. Il a expliqué que la différence ne vient pas que des vêtements. «C’est une question de posture. Gru est courbé, Dru se tient plus droit. Il est toujours souriant et, pour des raisons visuelles, nous en avons le yin du yang de Gru. Tandis que Gru est contenu et introverti, Dru est émotif et beaucoup plus énergique. Il nous a fait penser à ces hommes du sud de la France qui parlent avec leurs mains en souriant.»

- Balthazar Bratt

Éric Guillon s’est franchement amusé avec la coupe de cheveux de Balthazar. «Lorsqu’on effectue une recherche Google en tapant «coupe de cheveux années 80», on obtient un assez bon aperçu de tous les styles. J’ai eu la tâche ardue de tous les combiner. J’ai choisi les cheveux dressés sur le haut du crâne pour plusieurs raisons. Graphiquement, c’est carré et radical, comme le style de Grace Jones.»

«Détestable moi 3» ravit petits et grands cinéphiles de la province depuis le 30 juin