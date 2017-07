Journée de déménagement au Québec

Des milliers de Québécois se préparent à déménager, samedi, dans leur nouveau logis. Ils devront aussi faire face à une facture salée qui pouvant atteindre les milliers de dollars lorsqu’on additionne tous les frais.

Pour les Québécois qui déménageront cette fin de semaine, il sera sans doute impossible de trouver un déménageur de dernière minute. Dans la grande région de Québec, les compagnies de déménagements ont annoncé, depuis le 20 juin dernier, une grande pénurie.

Même si les tarifs atteignent des sommets, les citoyens pourront essayer de louer un camion et demander un coup de main à des amis pour déménager.

Et comme il faudra bien les nourrir, les restaurants et surtout les pizzerias réalisent des affaires en or au cours de cette période.

650 000 branchements à Hydro-Québec

Chez Hydro-Québec aussi on constate que les Québécois ont la bougeotte pendant la belle saison. C’est d’ailleurs la source la plus sûre pour évaluer la proportion de gens qui changent d’adresse.

En 2016, la société d’État a comptabilisé 650 000 branchements de clients. De ce nombre, 20 000 branchements ont été effectués le 1er juin et 67 000 le 1er juillet.

«Le premier jour de chaque mois, il y a toujours une pointe d’emménagements et de déménagements. Le 1er juillet, c’est le point culminant», a indiqué Marc-Antoine Pouliot, du service des communications d’Hydro-Québec.

Hydro exige des frais de 20 $ pour le branchement à ses services. Il suffit d’appeler et le service est accessible presque immédiatement. Si on fait son changement d’adresse par internet, on peut économiser les frais de branchement.

La Ville de Montréal rappelle qu’en période de déménagement, plus de 50 000 tonnes d’objets de tout genre sont ramassées. Il est possible de déposer gratuitement ses objets non désirés aux écocentres ou auprès d’une collecte spéciale selon les arrondissements.

De son côté, la SPCA s'est inquiétée de voir le nombre d'animaux recueillis au refuge de Montréal passé de 600 à 1600 par mois pendant la saison des déménagements.

Pourquoi le 1er juillet?

Mais pourquoi donc déménager le 1er juillet si c’est plus dispendieux? Ce phénomène unique dans le monde n’a pas toujours existé. Avant que le Code civil soit modifié en 1974, la date d’échéance des baux locatifs était le 1er mai, ce qui causait des problèmes pour la fréquentation scolaire.

La date de fin de bail a été modifiée au 30 juin, entre autres pour permettre aux gens de profiter du congé férié de la fête du Canada pour changer de logis.