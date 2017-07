«La communauté», du rêve à la réalité

Le réalisateur danois Thomas Vinterberg nous transporte dans les années 1970 avec une histoire de commune.

Erik (Ulrich Thomsen) est professeur à l’Université de Copenhague, marié à Anna (Trine Dyrholm), journaliste télé. Lorsque le père d’Erik décède, le couple, qui a une fille, Freja (Martha Sofie Wallstrom Hansen), hérite d’une immense maison. Parce qu’elle est immense, qu’elle coûte cher et qu’Anne s’ennuie, le couple décide de prendre des colocataires.

Années 1970 obligent, la maison se transforme bien vite en commune, où chacun est invité à donner son avis, à participer à des activités de groupe avec tout ce que cela suppose de discussions qui tournent en rond et d’amusements. Anna est comme un poisson dans l’eau, ce qui finit par déranger Erik qui se laisse alors séduire par Emma (Helene Reingaard Neumann), l’une de ses étudiantes de troisième année.

Le scénario de Tobias Lindholm et Thomas Vinterberg – qui a passé son enfance sur une commune – n’est pas exempt de nostalgie, la dominante des bleus gris du long métrage aidant également le spectateur à conserver un recul par rapport aux événements montrés à l’écran durant 111 minutes.

Car cette maison commune, cette vie en groupe où tout le monde participe aux mêmes activités, sert de catalyseur aux difficultés du couple constitué d’Erik et Anna, surtout lorsque Freja surprend son père en compagnie d’Emma. Vue à travers le regard d’une adolescente – qui, de surcroît, conseille à son père de ne rien dire à sa mère –, cette infidélité fait indéniablement basculer «La communauté» vers le dramatique introspectif et intime.

Trine Dyrholm a, pour ce rôle joué avec douceur et gravité, remporté le prix d’interprétation à la Berlinale. Ancrage du long métrage, c’est elle qui devient représentative de cette époque, de ses rêves et, ultimement, de ses illusions qui succombent au poids de la réalité et des émotions humaines.

Note: 3 sur 5