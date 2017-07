La DG de l’Enquête nationale sur les femmes autochtones démissionne

C’est dans un communiqué, publié sur la page Facebook de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) que Michèle Moreau a annoncé, vendredi, sa démission au poste de directrice générale.

Michèle Moreau quittera officiellement son poste à compter du 21 juillet.

«C'est avec des émotions partagées que je vous informe que j'ai démissionné de l'Enquête nationale. Pour des raisons personnelles, j'ai choisi de retourner chez moi à Montréal auprès de ma famille. Je continuerai à suivre le travail de l'enquête nationale avec un vif intérêt et je peux vous assurer que je resterai une alliée. Je souhaite à toute l'équipe du courage pour amener cette Enquête nationale là où elle doit aller afin de changer notre société pour le mieux», a-t-elle déclaré.

Dans son communiqué, l’équipe de l’ENFFADA s’est dite «reconnaissante pour les formidables contributions de Michèle Moreau à l'organisation et, c’est avec une grande tristesse que nous acceptons sa démission.»

Au mois de juin, la directrice des opérations, Chantale Courcy et une agente de liaison avec les communautés, Tanya Kappo, avaient, elles aussi, annoncé leur démission.

L’Enquête nationale a été lancée en septembre 2016. Son but est d’«examiner et de faire rapport sur les causes systémiques de toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles autochtones au Canada en regardant les tendances et les facteurs sous-jacents.»