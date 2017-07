«La violence des mensonges», la publicité controversée de la NRA

Le lobby américain qui défend le port d’armes aux États-Unis, la National Rifle Association (NRA), a mis en ligne une vidéo qui peint un portrait sombre du climat politique rejetant tous les problèmes sur les forces libérales et les manifestants anti-Trump.

Présentée par l'animatrice de télévision ultraconservatrice Dana Loesch, la vidéo, qui s'intitule «La violence des mensonges», s'en prend aux médias et à Hollywood, accusés d'enseigner aux enfants que le président Trump s'apparente à Hitler.

«Ils utilisent leur ex-président pour endosser la résistance. Pour les faire marcher, pour les faire manifester, pour les faire hurler au racisme, au sexisme, à la xénophobie et l’homophobie. Le seul moyen de sauver notre pays et notre liberté est de combattre cette violence de mensonges avec le poing serré de la vérité. Je suis la NRA et je suis le sanctuaire de la liberté», dit l’animatrice.

Ce message a été dénoncé par les propriétaires d’armes à feu.

Le message d'une minute a déjà été vu par plus de trois millions et demi de personnes.

De nombreux commentateurs ont dénoncé la vidéo accusant la NRA d'inciter à la violence, voire la guerre civile.

Lors d'une réunion officielle de la NRA en avril, le président du lobby, Wayne LaPierre, avait déclaré: «c'est à nous de nous exprimer contre les trois voix les plus dangereuses d'Amérique: les élites universitaires, les élites politiques et les élites médiatiques. Ce sont les plus importantes menaces internes en Amérique.»