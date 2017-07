Le plus grand mordu d’Harry Potter au Québec

Vingt ans après la sortie du premier tome d’Harry Potter, des millions de lecteurs à travers le monde se passionnent toujours pour la saga de J.K. Rowling. Parmi eux se trouve Kevin Goulet, un homme qui possède plus de 900 objets en lien avec cet univers fantastique.

«C’est un monde tellement magique. Et ce n’est pas une magie comme on voit ailleurs: c’est unique», lance avec enthousiasme Kevin Goulet.

Cet homme de Québec, âgé de 25 ans, fait partie des quelque 700 personnes qui ont répondu, en moins de trois heures, à l’appel à tous publié sur Facebook par Le Journal pour trouver les plus fervents adeptes d’Harry Potter de la province.

Précieuse collection

M. Goulet amasse depuis une quinzaine d’années toutes sortes d’objets à l’effigie du sorcier à lunettes et de ses amis. Aujourd’hui, il estime la valeur de son impressionnante collection à plus de 10 000 $.

«Depuis que je suis enfant, c’est tout ce que je demande comme cadeau et c’est là-dedans que va pas mal tout mon argent», explique Kevin Goulet.

Figurines, livres en éditions limitées, répliques d’accessoires de films, ornements de Noël... Les pièces de la collection de ce passionné sont si nombreuses que le jeune homme est contraint de conserver plusieurs d’entre elles dans leur boîte, faute d’espace où les exposer.

Si aucun de ces objets n’est particulièrement rare ou coûteux, certains possèdent tout de même une grande valeur aux yeux de M. Goulet. Il ne s’imaginerait jamais par exemple se départir de sa cape ou de sa baguette, qu’il traîne avec lui dans les nombreux événements dédiés à la saga auxquels il prend part chaque année.

«J’ai commencé à aller dans les conventions il y a deux ans, raconte-t-il. Je me déguise tout le temps en Harry, parce que c’est le personnage auquel je me suis toujours le plus identifié, autant pour son physique que pour sa personnalité.»

Un refuge

Lors de ces rassemblements, Kevin Goulet a fait la rencontre de quelques-unes de ses idoles - dont Rupert Grint (Ron Weasley) et Tom Felton (Drago Malefoy) -, mais aussi d’autres mordus d’Harry Potter, avec lesquels il s’est rapidement lié d’amitié.

«Les fans d’Harry Potter interagissent beaucoup. C’est vraiment une belle communauté, qui a d’aussi belles valeurs que les personnages de l’histoire», indique celui qui vient de décrocher son diplôme d'études secondaires et qui souhaite étudier en cinéma.

Adolescent, Kevin Goulet a souvent été victime d’intimidation. Se plonger dans les aventures d’Harry Potter est donc rapidement devenu, pour lui, un moyen d’oublier les problèmes qu’il affrontait au quotidien.

«Les livres, je les ai lus au moins une quinzaine de fois chacun, mentionne-t-il. Encore aujourd’hui, dès que je finis la série, je la recommence. J’ai de la misère à lire autre chose que ça!»

Au quotidien

Depuis quatre ans, M. Goulet adopte tous les jours un style vestimentaire qui rappelle celui de son sorcier favori. Lorsqu’il ne porte pas carrément sa cravate ou son chandail de Gryffondor, il s’orne de colliers et de bracelets d’Harry Potter.

Désormais, les moqueries qu’il reçoit à l’occasion ne l’atteignent plus. «C’est sûr que je ne passe pas inaperçu, mais ça ne me dérange pas, parce que j’aime vraiment mon style : c’est comme ça que je me sens bien», dit-il avec assurance.

«Et s’il y a une chose qu’Harry Potter m’a apprise, c’est à me battre pour mes idées et à ne jamais avoir peur d’être moi-même», conclut-il.