Lenni-Kim: Qui est la nouvelle coqueluche des ados?

Du haut de ses 15 ans, il est en voie de devenir une des plus jeunes sensations pop depuis Justin Bieber — même s’il n’apprécie guère la comparaison.

Après s’être fait remarquer dans la version française de «The Voice Kids», où il a été le plus jeune candidat à se rendre en demi-finale, il a vu son succès «Pourquoi tout perdre» faire partie des 25 chansons les plus vendues en 2015 et son vidéoclip a été vu plus de 1,7 million de fois en ligne. «La Semaine», qui a rencontré Lenni-Kim lors de la sortie de son premier album, en a profité pour en apprendre davantage sur la nouvelle vedette.

Lenni-Kim, vous avez réussi l’exploit d’être le premier Canadien à signer un contrat avec Warner Music France et TF1 Music, deux leaders musicaux français. Vous avez d’abord lancé votre premier album, «Les autres», au Québec, le 9 juin, tandis qu’il ne sortira là-bas que le 30 juin. Pourquoi ce choix?

Je tenais à le sortir d’abord ici parce que je suis né au Québec. Je viens de Montréal et j’ai vu le jour à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. J’ai passé une partie de ma jeunesse sur le Plateau Mont-Royal avant que ma famille ne déménage à Ville d’Anjou. Le Québec me tient à coeur.

À ce propos, parlez-nous un peu de votre famille, du milieu dans lequel vous avez grandi...

Ma mère est photographe. Elle a son propre studio de photo. Mon père travaille dans le milieu du cinéma. Il est concepteur visuel. Très jeune, j’allais sur les plateaux de tournage et je me suis d’abord intéressé au métier d’acteur. Mon intérêt pour la chanson est venu un peu plus tard.

De quelle façon cet intérêt s’est-il manifesté?

Quand j’ai eu 12 ans, j’ai insisté auprès de ma mère pour qu’elle m’inscrive à une école de chant. C’est là que tout a commencé.

Étant fils unique, diriez-vous que vos parents ont peut-être pu vous donner plus d’attention afin que vous suiviez vos rêves?

C’est sûr que je suis vraiment choyé. J’apprécie beaucoup le fait qu’ils se soient consacrés à m’aider et je les en remercie. Ma mère, surtout, a toujours été là; elle m’a toujours accompagné partout.

Votre mère agit-elle un peu comme votre gérante?

Non, mais elle remplit très bien son rôle de mère. Elle m’encadre, me soutient, m’encourage et s’assure que je ne néglige pas mes études. Je suis en quatrième secondaire et lorsque j’ai des examens importants, il faut que je consacre des journées aux études pour me préparer. Heureusement, mon école me soutient entièrement, et je reçois de la formation à distance. J’ai un tuteur avec qui je communique par Skype.

Vous êtes aussi comédien. On vous a vu dans la série «Les beaux malaises» et dans le film «Le pacte des anges», avec Marc Messier. Que retenez-vous de ces expériences?

Ces tournages ont été de belles expériences. Et elles sont arrivées en même temps que mes débuts dans la musique. J’ai tourné dans «Le pacte des anges» quand j’avais 14 ans, l’année où j’ai tourné le clip de «Pourquoi tout perdre», qu’a réalisé par Antoine-Olivier Pilon. Ces derniers temps, j’ai mis le métier de comédien un peu de côté pour me consacrer à mes projets musicaux; je n’ai pas le temps de tout faire... Cela dit, je n’ai pas l’intention d’arrêter le jeu.

Comment vous êtes-vous retrouvé en France, à participer à «The Voice Kids»?

Les producteurs de l’émission voulaient avoir des participants québécois. Ils ont donc contacté mon école de chant, qui m’a proposé de soumettre ma candidature. J’ai envoyé un démo, puis j’ai fait une audition par Skype et j’ai été choisi.

Ceci vous a amené à obtenir rapidement le statut de célébrité. Comment vivez-vous avec cet aspect de votre carrière?

Je ne le fais pas pour la célébrité, je le fais pour la musique. Je l’apprécie, c’est certain, mais je vois ça comme un bonus. Je me considère comme très chanceux. L’important pour moi, c’est d’avoir la chance de faire ce que j’aime dans la vie.

Vous devez aussi recevoir beaucoup d’attention de la part de jeunes filles.

C’est toujours cool, et ça fait un petit velours. J’apprécie le contact que j’ai avec mes fans, entre autres sur les réseaux sociaux, mais... Là encore, ce n’est pas pour ça que je fais ça. Et, de toute façon, je ne suis pas encore prêt à m’embarquer dans une relation amoureuse. Peut-être que ça viendra.

Dans votre temps libre, que faites-vous pour vous divertir?

Quand j’ai des moments libres, j’étudie et j’essaye de prendre de l’avance dans mes cours. J’aime beaucoup aller au gym; je m’entraîne et je fais du jogging. J’aime aussi regarder des performances d’autres artistes et écouter de la musique.

Quel genre de musique Lenni-Kim écoute-t-il?

Mes choix musicaux vont vous sembler surprenants, mais mes goûts sont très variés. J’aime le jazz, la musique underground et l’alternatif. J’aime beaucoup des artistes comme Amy Winehouse et M.I.A.

Préférez-vous chanter sur scène ou travailler en studio?

J’aime les deux mais, dans le fond, offrir une performance sur scène, c’est vraiment ce que je préfère. Je dirais que la scène est mon habitat naturel. En même temps, il faut créer et, pour ça, le studio est idéal, surtout quand on a la collaboration de compositeurs de talent comme Louis Côté.

Le premier album de Lenni-Kim, «Les autres», est en magasin. Pour suivre le chanteur, allez sur son site lennikim.com. Dans le cadre du Festival Juste pour rire, le jeune artiste sera du spectacle Juste pour ados le 29 juillet, et il animera le gala Ouf du 13 au 16 juillet et du 20 au 23 juillet. Il participe aussi à la websérie «Marc en peluche» (marcenpeluche.telequebec.tv).