Michaël Girard: un clan tissé serré

Quelques semaines après avoir vécu une des aventures les plus intenses de sa vie, le clan Girard nous ouvre les portes de sa demeure. Avec trois artistes à son bord, la famille de Michaël, Hélène, Sam-Éloi et Tom-Éliot n’est peut-être pas des plus conventionnelles, mais elle est certainement des plus accueillantes!

Quelques semaines après l’aventure de «La Voix», comment vous sentez-vous?

Michaël: Nous nous sentons bien. Je pense que nous avions sous-estimé l’implication émotionnelle d’une telle aventure pour toute notre famille. Nous avons couru beaucoup ces derniers mois, mais c’était aussi intense que positif. Aujourd’hui, les enfants reprennent leur vie et moi, je travaille fort pour profiter de la visibilité obtenue. Le public m’a ouvert les bras et je veux aller vers lui.

Qu’est-ce que «La Voix» a apporté à votre famille?

Hélène: Dans la continuité de notre voyage en Inde (NDLR: En 2016, le clan partait en Asie pour y faire du travail humanitaire durant trois mois.), «La Voix» nous a motivés à continuer de nous «challenger» constamment, et pas seulement sur le plan professionnel. Nous ne voulons pas rester stagnants en tant qu’êtres humains, nous voulons évoluer chaque jour de notre vie.Michaël: Personnellement, «La Voix» m’a donné un second souffle. J’ai l’impression de revivre. J’avais besoin d’être mis au défi après quelques années où je sentais mes victoires moins importantes que mes échecs. Le public m’a redonné confiance en moi. Je ne dis pas que je ne doute plus, mais je me sens beaucoup plus libre.

Tom-Éliot et Sam-Éloi, qu’avez-vous découvert de votre père ces derniers mois?

Sam-Éloi: Qu’il est bon pas à peu près! J’ai pu réaliser à quel point il aimait chanter et que c’était important pour lui de le faire. Au début, j’avoue que je me suis demandé s’il avait sa place à «La Voix», comme les gens se le sont demandé également. J’ai finalement compris que oui.Tom-Éliot: J’ai découvert une nouvelle facette du chanteur qu’est mon père. Jamais je ne l’avais vu autant se déchaîner. C’est aussi un grand exemple de persévérance.

Michaël et Hélène, vos fils sont comédiens. Vous inspirez-vous des moments clés de vos carrières pour les conseiller?

Michaël: Mon premier conseil pour eux est d’apprécier les opportunités qu’ils ont, car je sais que le métier peut être éphémère. Pour ce qui est du reste, c’est beaucoup plus Hélène qui est bonne conseillère. Comme elle travaille avec des artistes depuis des années (en relations publiques, production et recherche), elle est une fine observatrice. Même si son avis n’est pas toujours facile à entendre, ça finit toujours par faire son petit bonhomme de chemin dans notre tête.Hélène: L’essentiel pour moi, c’est que les garçons soient reconnaissants du travail de tous ceux qui les entourent sur un plateau de tournage, de la maquilleuse à l’éclairagiste. Je veux qu’ils comprennent que sans eux, ils ne brilleraient pas devant les caméras.

Est-ce difficile de protéger les garçons du sentiment de rejet qu’ils peuvent vivre lorsqu’ils n’obtiennent pas le rôle désiré?

Hélène: Nous les avons toujours encouragés à ne pas laisser tomber, à l’image de ce que leur père a fait cet hiver, à «La Voix»... Ces derniers temps, Tom-Éliot a participé à une dizaine d’auditions sans obtenir de rôle. Ce n’est pas facile, surtout que Sam-Éloi obtient beaucoup de succès avec «Conseils de famille» (il vient d’ailleurs d’être nommé aux Prix Gémeaux dans la catégorie Meilleur premier rôle masculin: jeunesse) Il reçoit malgré tout de très bons commentaires et c’est pour ça que nous le soutenons! Comme je suis dans le milieu, si on me disait qu’il n’était pas bon, je le ramènerais vite à la maison. Je prends soin de mes garçons, mais je reste réaliste avec eux.

Tom-Éliot et Sam-Éloi, le métier d’artiste est-il celui que vous voulez faire pour le restant de votre vie?

Tom-Éliot: Si les contrats sont là, certainement que j’adorerais jouer et chanter pour le reste de ma vie. J’ai aussi plein d’autres projets, par contre. Cet automne, je vais commencer des études en cinéma pour bien comprendre tout ce qui se passe sur un plateau de tournage. J’ai également écrit un court métrage.Sam-Éloi: Moi aussi j’adore jouer, mais je crois qu’il est important d’avoir un plan B. Ainsi, j’aurais envie d’étudier pour devenir policier et je viens de lancer ma petite compagnie d’accessoires de skate: S.E.G SKATEBOARDING.

Vous n’êtes vraiment pas une famille ordinaire. Quelle est la valeur la plus importante chez les Girard?

Hélène: C’est vrai que notre famille n’est pas conventionnelle, nous n’aimons pas quand on tente de nous faire entrer dans une case. Nous élevons les enfants en leur disant qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient blancs ou noirs, qu’ils peuvent être colorés à leur manière.

On vous sent très authentiques...

Hélène: Nous ne vendons pas du rêve. Nous vous recevons dans notre maison modeste qui n’est pas un château.Michaël: Faire autrement n’aurait pas été conséquent de toute façon. Pour avoir les moyens de partir en Inde l’an dernier, nous avons décidé de nous détacher du matériel. Depuis notre retour, nous sommes confrontés comme tout le monde aux possessions des autres, mais nous essayons de voir notre bonheur autrement.Hélène: Notre maison est plus chaleureuse que chic. C’est la maison où tout le monde s’arrête et où la porte est toujours ouverte. C’est ce qui compte vraiment pour nous!

En tournée avec les demi-finalistes de «La Voix»

«J’ai vraiment du plaisir avec tout le monde»

Michaël, cet été, vous serez sur la route des festivals avec la tournée de «La Voix 5». Quelle est la dynamique entre les participants?

C’est formidable de se retrouver dans ce cadre-là, sans l’esprit de compétition de l’émission! Je suis en admiration devant le talent de Rebecca Noelle, qui a une voix incroyable. Frank est un homme de coeur précieux. Et ceux qui croient que Louis-Paul est dur parce qu’il chante fort se trompent; il est doux comme un agneau. J’ai vraiment du plaisir avec tout le monde!

Que chanterez-vous?

Chacun d’entre nous a deux solos qui correspondent à des moments forts de l’émission. Nous participons aussi aux chansons des autres. C’est ainsi que je me retrouve à chanter «Thunderstruck» avec Louis-Paul...

Êtes-vous toujours en contact avec votre Coach, Marc Dupré?

Marc travaille fort à la finalisation de son album ces jours-ci, mais il n’est jamais bien loin. Nous nous textons et nous nous donnons des nouvelles. En ce moment, je chante de nouvelles chansons en studio dans l’espoir de présenter une tournée solo en 2018, et je sais que Marc s’assoira avec moi au début de l’automne pour en discuter.

Michaël sera en tournée tout l’été avec les sept autres demi-finalistes de «La Voix 5», Ludovick Bourgeois, David Marino, Rebecca Noelle, Frank Williams, Sam Tucker, Désirée et Louis-Paul Gauvreau.

Quant à Sam-Éloi, il sera de retour dans le rôle de Clovis pour une nouvelle saison de «Conseils de famille» à Télé-Québec, dès l’automne.